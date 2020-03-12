Строительство сверхтяжёлой ракеты NASA вновь превысило бюджет и отстало от графика





Очередной аудит выявил, что NASA по-прежнему испытывает проблемы с разработкой своей следующей сверхтяжелой ракеты. Система космического запуска (SLS) является важнейшим элементом программы Artemis, которая предполагает возвращение американцев на Луну к 2024 году. После строительства SLS она станет самой мощной ракетой в мире, способной доставить на низкую околоземную орбиту более 90 тонн полезного груза. NASA планирует отправить астронавтов на станцию, которая будет вращаться вокруг Луны, а уже оттуда на спускаемом аппарате они высадятся на поверхность спутника.

Генеральный инспектор NASA сделал полный аудит контрактов с тремя подрядчиками – Boeing, Aerojet Rocketdyne и Northrop Grumman. Boeing занимается созданием основной ступени ракеты, Aerojet производит двигатели, а Northrop – ускорители. Все они столкнулись с техническими проблемами, что привело к увеличению расходов на $2 млрд и задержке на два года, говорится в отчёте. Программа SLS отстала от графика и превысила бюджет более чем на 33% по сравнению с теми цифрами, которые космическое агентство предоставило Конгрессу на 2019 год. К запланированной дате запуска расходы могут вырасти на 43%.

В отчёте говорится, что к декабрю 2019 года общая стоимость программы SLS составила $14,8 млрд. Ожидается, что к концу этого года она вырастет до $17 млрд, из которых $6 млрд не включены в базовое финансирование. Если запуск ракеты состоится в 2021 году, программа, вероятно, вырастет до $18,3 млрд, если он будет перенесён на 2023 год, стоимость составит $22,8 млрд. Генеральный инспектор связывает это с техническими проблемами, плохим менеджментом и неудовлетворительной работой подрядчиков, в частности, компании Boeing, которая неоднократно срывала сроки.

Инспектор предлагает сообщить Конгрессу, что программа превысила бюджет и все сроки и разработать новую модель учёта финансовых затрат. В NASA заявили, что уже начали вносить изменения и планируют создать новый график работ. Компания Boeing также пообещала, что её производительность улучшится, поскольку приобретённый опыт позволит значительно экономить, а усилия будут более эффективными.

Учитывая все эти трудности и задержки, уже слабо верится в то, что NASA сможет достичь своей цели по отправке людей на Луну к 2024 году. По оценкам генерального инспектора, вся программа с учётом строительства ракеты, корабля и наземных систем обойдется NASA в $50 млрд.

Источник: The Verge