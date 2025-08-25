Новости Кино 25.08.2025 comment views icon

Стивен Кинг одобряет: научно-фантастический сериал "Институт" продлили на 2-й сезон

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новостей

Amazon и MGM+ продлили научно-фантастический сериал «Институт» на второй сезон — накануне финала первого, который вышел в эфир 24 августа.

Второй сезон получит 8 эпизодов, однако дата релиза пока неизвестна.

«Институт» — это экранизация одноименного романа Стивена Кинга 2019 года, повествующая о подростке-гении Люке Эллисе, который после похищения просыпается в заведении полном детей, которые так же как и он имеют чрезвычайные способности. Главные роли взяли на себя Джо Фримен (сын Мартина Фримена) и Бен Барнс, сыгравший экс-полицейского Тима Джеймисона, который приехал в соседний с заведением городок, чтобы начать новую жизнь.

Среди остального актерского состава появляются Мэри-Луиз Паркер, Симона Миллер, Фионн Лерд, Джейсон Диас и Джейн Люк. Стивен Кинг выступил исполнительным продюсером шоу, Джек Бендер взял на себя режиссерскую роль, а Бенджамин Кавелл адаптировал сценарий.

«Иногда ты побеждаешь, просто показав им, что ты все еще готов бороться. «Институт» вернется со вторым сезоном на MGM+», — написал сам Кинг в анонсе с промо-видео ко второму сезону.

По данным MGM+, «Институт» принес каналу «самую большую в истории премьеру», так что неудивительно, что сериал получит продолжение. Впрочем, следует отметить, что оценки шоу, которое сравнивают с хитовыми «Очень странными делами», получило довольно скромные — сейчас 63% от критиков и 79% от зрителей на Rotten Tomatoes.

«Институт» поразил зрителей своим самобытным сюжетом и исключительной игрой актеров, которые мастерски передают на экран уникальный голос Стивена Кинга», — говорится в заявлении Майкла Райта, руководителя MGM+. «Мы очень рады, что можем продолжить и расширить это жуткое путешествие и еще глубже погрузиться в тайны «Института» во втором сезоне».

«Институт» — это одна из многих экранизаций Кинга, которые мы увидели в 2025 году. Ранее вышли «Обезьяна» и «Жизнь Чака», на очереди —«Долгая прогулка», «Оно: Добро пожаловать в Дерри» и фильм «Бегущий человек», который недавно получил новую и более позднюю дату выхода.

Первые реакции на фильм-антиутопию «Долгая прогулка»: двухчасовая паническая атака, которая «разнесет» вам сердце

Источник: Variety

