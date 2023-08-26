Новости Технологии 26.08.2023 в 19:40

Стивен Кинг не боится искусственного интеллекта и не против обучения нейросетей на своих произведениях

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Андрій Русанов

Автор сайта ITC.ua

Искусственный интеллект становится более способным, но Стивен Кинг считает, что ему еще предстоит много учиться, прежде чем он сможет успешно имитировать человеческое творчество.

В своем эссе для The Atlantic писатель говорит, что не возражает против использования его работ для обучения искусственноого интеллекта – он пока не волнуется относительно потенциала технологии.

«Запретил бы я преподавание [teaching] (если это верное слово) моих историй компьютерам? Нет, даже если бы я мог», – заявил Кинг.

По словам Стивена Кинга, даже люди-писатели должны стать читателями, если они надеются хорошо писать. Загружая работы других в компьютеры или, как он сказал, в «цифровые блендеры» («state-of-the-art digital blenders»), можно научить ИИ создавать лучшие произведения искусства.

Сейчас креативность ИИ не способна сравниться с умственными способностями человека. Стихи, созданные искусственным интеллектом, «хорошие, на первый взгляд, не очень хорошие при детальном рассмотрении». Стивен Кинг считает, что запрещать программистам использовать его произведения для обучения ИИ бессмысленно:

«Я бы стал королем Кнутом, запретившим прилив. Или луддитом, пытающимся остановить промышленный прогресс разбиванием парового ткацкого станка вдребезги».

В прошлом месяце более 8000 авторов подписали открытое письмо с требованием компенсации за использование их работ разработчиками искусственного интеллекта без их согласия. Письмо адресовано Сэму Альтману (OpenAI), Марку Цукербергу (Meta), Сундару Пичаи (Alphabet) и другим.

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Источник: Insider

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