Свежая утечка указывает, что цены на процессоры AMD Ryzen 3000 могут быть выше, чем предполагалось изначально

Сингапурский магазин компьютерного оборудования Bizgram на днях опубликовал обновленный вариант прайс-листа, в котором наряду с другими продуктами неожиданно оказались горячо ожидаемые семинанометровые процессоры AMD Ryzen третьего поколения (Ryzen 3000). Напомним, номинальный анонс настольных процессоров Ryzen 3000 на архитектуре Zen2 состоялся на недавней выставке CES 2019, а выход CPU на рынок намечен на 7 июля.

Для начала напомним, что первые подробности касательно настольных процессоров Ryzen третьего поколения, использующих новую многокристальную компоновку Chiplet, появились незадолго до их номинального анонса на выставке CES 2019. Тогда мы впервые познакомились с вероятным модельным рядом процессоров AMD Ryzen третьего поколения с новым 16-ядерным и 32-поточным флагманом Ryzen 9 3850X во главе и ценами. Новые цены, приведенные магазином Bizgram, оказались несколько выше тех, что мы видели в январе. Быстро освежить в памяти предполагаемые технические характеристики новых процессоров Ryzen 3000 и сравнить старые январские данные о цене со свежими поможет таблица ниже:

Процессор Кол-во ядер/потоков GPU Частота номинальная/Boost, ГГц TDP, Вт Цена из каталога сингапурского ритейлера Bizgram, $ Цена из январской утечки, $ Ryzen 3 3300 6/12 — 3,2-4,0 50 111 99 Ryzen 3 3300X 6/12 — 3,5-4,3 65 145 129 Ryzen 3 3300G 6/12 Navi (12 CU) 3,0-3,8 65 145 129 Ryzen 5 3600 8/16 — 3,6-4,4 65 200 178 Ryzen 5 3600X 8/16 — 4,0-4,8 95 258 229 Ryzen 5 3600G 8/16 Navi (20 CU) 3,2-4,0 95 224 199 Ryzen 7 3700 12/24 — 3,8-4,6 95 336 299 Ryzen 7 3700X 12/24 — 4,2-5,0 105 370 329 Ryzen 9 3800X 16/32 — 3,9-4,7 125 505 449 Ryzen 9 3850X 16/32 — 4,3-5,1 135 561 499

Ка видим, цены, указанные ритейлером Bizgram, заметно выше тех, что были в январской утечке. Здесь надо отметить, что Bizgram, хоть и не является крупным дистрибьютором, определенно заслуживает доверия. Ранее этот магазин предоставил достоверные спецификации и цены процессоров Core девятого поколения за несколько недель до их официального анонса. С другой стороны, учитывая, что до фактического выхода настольных процессоров Ryzen 3000 остается еще больше четырех месяцев очевидно одно: ни характеристик, ни цены еще не утверждены окончательно. Так что высокая вероятность, что к моменту выхода на рынок AMD может еще несколько раз пересмотреть ценовую политику и откорректировать цены в зависимости от рыночной конъюнктуры. Иными словами, сейчас очень высока вероятность, что реальные цены на CPU Ryzen 3000 будут другими, они могут как выше, так и ниже. Но пока мы можем ориентироваться на эти цены.

Источник: TomsHardware