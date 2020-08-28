Минцифры анонсировало крупное октябрьское обновление «Дії» с десятком новых услуг. В приложении появятся цифровые ИНН, свидетельство о рождении и справка переселенца

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





На апрельской презентации электронных паспортов в приложении «Дія» министерство цифровой трансформации Украины (Минцифры) еще раз подтвердило одну из своих главных целей — оцифровать топ-50 наиболее популярных государственных услуг к концу этого года. Сегодня стало известно о десяти новых услугах, которые станут доступны уже в октябре. Подробности крупного обновления сообщил лично министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем телеграм-канале.

Большая часть новых услуг будет добавлена в приложение «Дія». Напомним, месяц назад стартовал бета-тест следующей версии с порядковым номером 2.0 и, похоже, именно этот релиз принесет новые услуги и документы. Ниже приводим семь новых функций/документов, которые обещаны пользователям приложения «Дія» в октябре:

Возможность делиться цифровыми копиями документов для получения услуг в одно нажатия кнопки «ОК» на push-сообщении в «Дії». Услуга «управления надлежащим пользователем», как в электронном кабинете водителя. Возможность предоставить доступ к техническому паспорту на авто другому человеку, после чего тот отобразится на его телефоне в приложении «Дія». Получение мгновенных уведомлений и удобная возможность заплатить штраф прямо в приложении «Дія». Получение информации и оплата долгов. Отдельно уточняется, что аудитории услуги — 4,6 млн украинцев. Цифровой номер налогоплательщика (РНОКПП), что устранит необходимость обращаться за получением бумажной справки. Цифровое свидетельство о рождении. Его можно будет использовать вместо бумажного документа для поездок, а также банковских, нотариальных, медицинских и образовательных услуг. Целевая аудитория — родители 7 млн детей. Цифровая справка переселенца.

Еще три новые услуги появятся на сайте «Дія». Все они будут доступны онлайн:

Обновленная услуга регистрации ООО. Возможность начать и завершить строительство объектов, относящихся к категории СС1 (кафе, частные дома, малые сооружения) — более 90% всех объектов строительства. еМалятко. Напомним, онлайн-сервис по оформлению пакета документов для новорожденных был запущен 1 января. Теперь его перенесут на сайт «Дія».

Также Федеров отметил, что это только 3% от общего числа проектов, находящихся в работе. Среди тех, над которыми сейчас активно работают, министр упомянул реестр народонаселения, реформу Госспецсвязи, развитие Diia Company, внедрение должности цифрового заместителя (CDTO), который будет отвечать за электронные реестры, процессы и услуги, по всей стране, развитие услуг в ЦНАП, проект Дія Освіта и проект Дія Бізнес.

Буквально вчера Минцифры запустило онлайн-гайд по государственным услугам.

Минцифры сегодня также рассказало, что недавно запущенной услугой одновременного оформления первого паспорта и номера налогоплательщика (ID-14) воспользовалось уже более 10 тыс. подростков.

Источник: Михаил Федоров Telegram