Свою деятельность в рф прекратил разработчик ПО Autodesk

Разработчик программного обеспечения для строительства и машиностроения Autodesk временно прекратил работать в россии. Компания также рассматривает введение дополнительных ограничений в стране, если введут новые санкции.

«Autodesk немедленно приостанавливает свою деятельность в россии и продолжает полностью соблюдать все действующие в настоящее время санкции. Мы рассмотрим дополнительные ограничения для нашего бизнеса в регионе в случае расширения санкций и по мере развития ситуации», — заявили в пресс-службе компании.

Среди продуктов Autodesk — программы AutoCAD и 3ds, популярные среди проектировщиков.

Ранее из-за вторжению в Украину работу в россии приостановил ряд компаний, в том числе IKEA, LEGO, Apple, Mango, Airbnb и H&M.