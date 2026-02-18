tradfi
Сисадмин просверлил SSD, чтобы уничтожить данные: плата выжила, а конфиденциальная информация "утекла" к новому владельцу

Вадим Карпусь

Сисадмін просвердлив SSD, щоб знищити дані: плата вижила, а конфіденційна інформація "втекла" до нового власника

На днях мы рассказывали, как неопытный пользователь продал за бесценок нерабочую материнскую плату вместе с установленными на ней четырьмя дефицитными сейчас SSD общей стоимостью более $1500. Но новая история с Reddit показала, что даже опытные ИТ-специалисты могут допустить позорные ошибки.


Так, один из сотрудников пытался утилизировать SATA SSD, просверлив в нем отверстие. Это распространенная практика в компаниях, которые хотят гарантировать уничтожение информации. Но на этот раз дрель не задела главного. Работник не попал в печатную плату и чипы накопителя. В итоге пострадал только корпус. При этом SSD остался целым, данные сохранились, а само устройство впоследствии оказалось на вторичном рынке. Фактически компания рисковала тем, что конфиденциальная информация могла попасть к посторонним лицам. К счастью, пользователь Reddit, который приобрел диск, не имел злонамеренных намерений.

Почему отверстие не сработало

Метод «просверлить и выбросить» существует давно, еще со времен жестких дисков. Но SSD устроены иначе. У многих современных моделей плата короче корпуса 2,5-дюймового накопителя. Если сверлить по центру, можно просто не добраться до NAND-чипов или контроллера. В этом случае дрель даже не коснулась печатной платы.

Чтобы физически уничтожить SSD, нужно либо делать несколько отверстий в стратегических точках — там, где расположены микросхемы NAND и контроллер, — либо разобрать корпус и убедиться, что повреждены именно ключевые компоненты. Иначе накопитель может «пережить» такую процедуру без потери данных.


Когда ручной метод не подходит

Для небольших компаний физическое уничтожение вручную еще можно организовать. Но если речь о десятках или сотнях накопителей, это становится сложно. В таких случаях бизнес обращается к специализированным сервисам или покупает оборудование для уничтожения носителей.

Например, система DiskMantler разрушает жесткие диски за 90 секунд с помощью вибраций. Устройство Puncher P30 механически пробивает четыре отверстия в HDD или SSD. Для больших объемов существуют решения вроде MediaGone 500 SSD & Flash Media Shredder — он способен уничтожить сотни SSD, флешек и смартфонов за час. А NVMe Destroyinator очищает данные одновременно с 16 M.2 SSD со скоростью до 64 ГБ/с.

С учетом этой истории, можно рекомендовать изменить процедуру утилизации накопителей. Если компания все же поручает сотрудникам сверлить такие устройства, стоит обновить инструкции: несколько отверстий в правильных местах и обязательный осмотр после процедуры. Или как альтернатива, можно хорошенько пройтись по устройству молотком. Он эффективнее повреждает внутренние компоненты, чем одно неточное отверстие дрелью.

Геймер-счастливчик нашел «клад» в материнской плате с eBay: $50 «окупились» четырьмя SSD на $1500

Источник: tomshardware

