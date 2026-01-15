Новости WTF 15.01.2026 comment views icon

Сисадмин из Конгресса США заказал 240 смартфонов на 80 сотрудников, остальные — сдал в ломбард

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новостей

Сисадмін уряду США замовив 240 смартфонів на 80 працівників і здав їх у ломбард

В США арестовали правительственного сисадмина, которого обвиняют в мошенничестве со смартфонами для специалистов Палаты представителей: 43-летний Кристофер Саузерленд якобы закупал устройств больше нужного количества и сдавал в ломбард для получения валюты.

Согласно отчету Министерства юстиции, с апреля 2020 по июль 2023 года Саузерленд работал системным администратором Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Палаты представителей. Его обязанности среди прочего включали заказ мобильных телефонов для сотрудников.

С января по май 2023-го мужчина заказал в общей сложности 240 новых смартфонов непосредственно к себе в дом в Мэриленде — в то время, как в Комитете работали всего 80 специалистов. Обнаружено, что более 200 телефонов Саузерленд сдал в ломбард, а финансовые потери Конгресса оценивают в $150 000.

«В рамках схемы Саузерленд якобы поручил работнику ломбарда продавать телефоны только «по частям», чтобы обойти программу для управления мобильными устройствами Палаты представителей, которая позволяет им удаленно защищать и контролировать свои телефоны», — пишут в отчете.

Схему обнаружили, когда один из украденных Саузерлендом телефонов, был продан целым на eBay. Покупатель включил устройство и увидел, что на нем отобразился номер службы поддержки технологий Палаты представителей. После звонка клиента и обнаружили мошенничество.

В настоящее время дело расследует полиция Капитолия США и Федеральное бюро расследований.

На инаугурацию нового мэра Нью-Йорка запретили приносить Raspberry Pi и Flipper Zero — наряду со взрывчаткой и оружием

Популярные новости

arrow left
arrow right
Samsung Galaxy S26 Ultra: новые странные цвета и цена как у предшественников
Мастер дипфейков из Нидерландов открыл 46 счетов в разных банках с помощью нейросетей
Первые изображения RedMagic 11 Air
"Настоящий смартфон на Linux": новый финский Jolla Phone вышел с SailfishOS 5
Apple снова лидер рынка смартфонов: компания обогнала Samsung в 2025 году
Google Pixel 10a: официальный рендер, цена и дата выхода
Странный баг в iOS 26 заставляет фото с Android "краснеть" при отправке на iPhone
Первый взгляд на Xiaomi 17 Ultra — видно не всё
Android добавит функцию "Причина звонка" для маркировки важных вызовов
OnePlus Turbo 6 и 6V получили батареи на 9000 мА-ч в тонком корпусе и зарядку 80 Вт
Как в россии: Индия будет требовать от производителей смартфонов установки государственного приложения
Apple ввела штрафы для ритейлеров из Индии, которые поставляют iPhone по "серым" каналам в рф
Что известно об Apple iPhone 18: размеры дисплеев, Face ID под экраном и новый график презентаций
Honor демонстрирует вживую Robot Phone с выдвижной камерой в режиме реального времени
Складной Apple iPhone Fold получит странную форму — рендер и чертежи
Аккаунт лидера оппозиции Венесуэлы взломали, чтобы продвигать мошеннический токен: сообщение набрало более 190 000 зрителей
Официальные изображения RedMagic 11 Air накануне релиза — тонкий смартфон в действительно оригинальном дизайне
Нашествие Чучхе: Amazon заблокировал 1800 соискателей работы из КНДР
Видео прототипа Xiaomi 17 Air — смартфон отменен из-за провала Apple
Новый Moto G Power 2026 получил 32 Мп селфи-камеру, большую батарею и Android 16: без роста цены
Неизбежно: Samsung все же поднимет цену Galaxy S26, говорят инсайдеры
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить