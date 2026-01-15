Сисадмин из Конгресса США заказал 240 смартфонов на 80 сотрудников, остальные — сдал в ломбард

В США арестовали правительственного сисадмина, которого обвиняют в мошенничестве со смартфонами для специалистов Палаты представителей: 43-летний Кристофер Саузерленд якобы закупал устройств больше нужного количества и сдавал в ломбард для получения валюты.

Согласно отчету Министерства юстиции, с апреля 2020 по июль 2023 года Саузерленд работал системным администратором Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Палаты представителей. Его обязанности среди прочего включали заказ мобильных телефонов для сотрудников.

С января по май 2023-го мужчина заказал в общей сложности 240 новых смартфонов непосредственно к себе в дом в Мэриленде — в то время, как в Комитете работали всего 80 специалистов. Обнаружено, что более 200 телефонов Саузерленд сдал в ломбард, а финансовые потери Конгресса оценивают в $150 000.

«В рамках схемы Саузерленд якобы поручил работнику ломбарда продавать телефоны только «по частям», чтобы обойти программу для управления мобильными устройствами Палаты представителей, которая позволяет им удаленно защищать и контролировать свои телефоны», — пишут в отчете.

Схему обнаружили, когда один из украденных Саузерлендом телефонов, был продан целым на eBay. Покупатель включил устройство и увидел, что на нем отобразился номер службы поддержки технологий Палаты представителей. После звонка клиента и обнаружили мошенничество.

В настоящее время дело расследует полиция Капитолия США и Федеральное бюро расследований.