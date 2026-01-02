На инаугурацию нового мэра Нью-Йорка запретили приносить Raspberry Pi и Flipper Zero — наряду со взрывчаткой и оружием

На инаугурацию нового мэра Нью-Йорка Зорана Мамдани, которая состоялась 1 января, запретили приносить карманный ПК Raspberry Pi и гаджет Flipper Zero. Они оказались в списке рядом с оружием, взрывчаткой и дронами.

Такой запрет появился вместе с приглашение на инаугурацию, которое команда мэра опубликовала для жителей города. Гостей попросили тепло одеться, разрешили взять закуски, но ряд вещей сказали оставить дома. Организаторы не дали объяснений, почему именно Raspberry Pi и Flipper Zero оказались под запретом.

Всего на событие запретили приносить:

Большие сумки

Оружие, фейерверки или взрывчатку

Большие рюкзаки или спортивные сумки

Дроны или летательные аппараты с дистанционным управлением

Детские коляски

Термосумки

Стулья

Одеяла

Зонтики

Велосипеды или самокаты

Алкогольные напитки

Незаконные вещества

Домашних животных (кроме животных-помощников)

Большие предметы, которые могут мешать обзору другим зрителям

Лазерную ручку

Биты или дубинки

Flipper Zero

Raspberry Pi

Можно лишь предположить, почему в перечне появились последние два пункта. Flipper Zero (произведенный компанией с российскими корнями) часто используют для работы с беспроводными сигналами, включая RFID, радио, NFC, инфракрасный и Bluetooth. Его уже запрещали в Канаде из-за всплеска автомобильных краж. А вот Raspberry Pi — это компактный ПК для обучения, экспериментов и хобби-проектов, в частности даже обогрева дома. Оба устройства оснащены универсальными контактами GPIO, позволяющими подключать и управлять другой электроникой.

Вероятно, власти запретили их приносить из-за рисков вмешательства в системы. При этом ноутбуки, смартфоны и другие портативные устройства разрешили приносить на инаугурацию. Так же не было запрета на Arduino, ESP32 или подобные платы, которые имеют схожие возможности.

Toms Hardware обратил внимание, что властям следовало сосредоточиться на терминологии, чем на конкретных устройствах. Существуют другие подобные платы и, по мнению издания, они так же могут стать «преступными гаджетами». Поэтому для путаницы вместо Raspberry Pi или Flipper Zero можно было написать «одноплатные ПК», «микроконтроллеры» или «электронные инструменты для взлома».

Источник: Bleeping Computer