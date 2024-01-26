На вопрос, кто победил на последних президентских выборах на острове, китайский чат-бот Ernie отвечает «‎Лай Циндэ», но потом обязательно добавляет: «Независимо от того, как изменится ситуация на Тайване, основной факт заключается в том, что существует только один Китай».

Вышеупомянутый комментарий повторяет слова пекинских дипломатов, сказанные после избрания дружественного к США кандидата на президентский пост в Тайване, которым Китай стремится управлять.

Ответы с политическим уклоном от китайских чат-ботов вызывают большое беспокойство у Тайваня, как собственно и влияние крупных китайских платформ, вроде TikTok или программы электронной коммерции Xiaohongshu, на культурные и политические идеи острова. Чтобы смягчить его и закрепиться в недавно созданной экосистеме искусственного интеллекта, Тайвань предусмотрел в бюджете около $555,6 млн на развитие опыта и инструментов в области ИИ до 2026 года, сообщает Bloomberg.

Около $7,4 млн потратят на Trustworthy AI Dialogue Engine или Taide — большую языковую модель, которая, по словам ее разработчиков, предоставит компаниям, банкам, больницам и государственным учреждениям платформу для выполнения таких задач, как написание электронных писем и подведение итогов встреч.

«Большая языковая модель встраивает систему знаний региона и более того, его основные ценности: свободу, демократию, права человека‎», — сказал Ли Ю Чжэ, профессор прикладной математики в Национальном университете Чао Дун и координатор проекта Taide.

Тайвань уже играет ключевую роль в развитии искусственного интеллекта, поскольку TSMC является основным производителем чипов с ИИ для Nvidia. Толчок к внутренней языковой модели и соответствующей программной и инженерной экосистеме должен продвинуть остров дальше в цепочке разработки.

Разработчики Taide лицензируют контент местных СМИ и государственных учреждений, а затем добавляют его в Llama 2 (большую языковую модель Meta с открытым исходным кодом). Одним из преимуществ этого подхода является то, что содержимое будет напечатано традиционными китайскими иероглифами, которыми пользуются 23 миллиона жителей острова, вместо упрощенной версии, которая существует в Китае. Ранняя версия Taide должна быть выпущена в апреле этого года для выбранных партнеров для тестирования.

Финансирование Taide бледнеет по сравнению с миллиардами, потраченными на подобные проекты такими гигантами как Meta и Microsoft. Хотя у ChatGPT есть китайскоязычный вариант, он не идеален для нужд острова, и основная причина заключается в том, что правительство и компании не хотят, чтобы частные данные размещались на платформе OpenAI.

Разработчики Taide также говорят, что их конечный продукт обеспечит безопасную обработку и хранение конфиденциальной банковской, медицинской и официальной информации, тем более, что она будет храниться на тайваньских серверах.

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