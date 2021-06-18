TeamGroup анонсировала 32-гигабайтный комплект из двух модулей памяти SO-DIMM DDR5-4800 за 400 долларов

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Team Group решила первой шагнуть в новую эру DDR5, не дожидаясь релиза первых массовых процессоров с поддержкой стандарта оперативной памяти Double Data Rate 5 — производитель анонсировал 32-гигабайтный (2х16 ГБ) набор DDR5-4800 серии Elite, который поступит в продажу в Европе, Азии и США по рекомендованной цене от 400 долларов. Память начнет продаваться уже в конце этого или начале следующего месяца.

JEDEC утвердила финальную спецификацию оперативной памяти DDR5 в июле 2020 года, а в октябре SK Hynix сообщил о выпуске «первых в мире» микросхем памяти DDR5. С тех пор Team Group, Adata и другие производители комплектующих наперебой анонсировали выпуск модулей (DDR5), соревнуясь за первенство. Сейчас Team Group имеет все шансы на победу в этой гонке.

Если говорить о технических характеристиках планок Team Group DDR5-4800 серии Elite, то они полностью соответствуют спецификациям JEDEC. Память в данном случае работает на эффективной частоте 4800 МГц при напряжении питания 1,1 В и таймингах CL 40-40-40-77. На модули будет предоставляться трехлетняя гарантия.

На конец этого года Intel запланировала выпуск настольной платформы LGA1700 и процессоров Core 12-го поколения (Alder Lake-S), которые ознаменуют начало эпохи DDR5 в массовом сегменте. У AMD первыми настольными процессорами с поддержкой DDR5 станут чипы Raphael (Zen 4) для платформы AM5, чей релиз ожидается в начале 2022 года.

Аналитики прогнозируют, что к 2023 году DDR5 обойдет по поставкам DDR4 и займет больше половины рынка DRAM. Тем временем китайская компания Netac нацелилась на «игровую» память DDR5 с частотой более 10 000 МГц — частоты DDR5 начинаются от 4,8 ГГц, а максимальной для первого поколения считается 8,4 ГГц.