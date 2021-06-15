Yolle Developpement: DDR5 обойдёт по поставкам DDR4 к 2023 году

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На конец этого года Intel запланировала выпуск настольной платформы LGA1700 и процессоров Core 12-го поколения (Alder Lake-S), которые ознаменуют начало эпохи DDR5 в массовом сегменте. Но массовое распространение стандарт DDR5 получит не раньше 2023 года, когда память нового поколения займет больше половины рынка DRAM. По крайней мере, такой прогноз делают аналитики Yolle Developpement.

Свежий прогноз Yolle Developpement примерно согласуется с предыдущим от IDC, где говорилось, что в 2021 году DDR5 займет 22% общего рынка DRAM, а к концу 2022 года ее доля достигнет 43% в общем объеме. К слову, DDR4, которая поступила в массовое производство во 2 квартале 2014 года, перешагнула 45-процентный рубеж в 2016 году.

Напомним, JEDEC утвердила финальную спецификацию оперативной памяти DDR5 в июле 2020 года. К настоящему моменту многие бренды уже анонсировали выпуск модулей памяти DDR5, а китайская компания Netac нацелилась на «игровую» память DDR5 с частотой более 10 000 МГц — частоты DDR5 начинаются от 4,8 ГГц, а максимальной для первого поколения считается 8,4 ГГц.

Внедрение DDR5 будет проходить более быстрыми темпами ввиду повышенного спроса. По прогнозу аналитиков, рынок памяти DRAM в 2022 году вырастет до 120 миллиардов долларов, а NAND — до миллиардов долларов. Тенденция роста сохранится вплоть до 2026 года, когда объем рынка ОЗУ перевалит за 200 миллиардов долларов.

У AMD первыми настольными процессорами с поддержкой DDR5 станут чипы Raphael (Zen 4) для платформы AM5, чей релиз ожидается в начале 2022 года.