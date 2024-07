Теперь можно и сыграть! В Fortnite добавили опцию «разбить Cybertruck»

В официальном аккаунте X игры Fortnite появился короткий трейлер Tesla Cybertruck, который добавили в игру. Кстати, слоган этого сезона Fortnite — «Wrecked» («Разбитый»).

В трейлере рыба из Fortnite на Cybertruck буксирует кучу больших металлических предметов. Буксировочная цепь разрывается, и пикап отправляется в очень быстрое путешествие с изумленным водителем. Похоже, с реализацией машины Tesla в игре не будет проблем — полигонов для модели нужно немного.

