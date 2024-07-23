Теперь можно и сыграть! В Fortnite добавили опцию «разбить Cybertruck»

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В официальном аккаунте X игры Fortnite появился короткий трейлер Tesla Cybertruck, который добавили в игру. Кстати, слоган этого сезона Fortnite — «Wrecked» («Разбитый»).

В трейлере рыба из Fortnite на Cybertruck буксирует кучу больших металлических предметов. Буксировочная цепь разрывается, и пикап отправляется в очень быстрое путешествие с изумленным водителем. Похоже, с реализацией машины Tesla в игре не будет проблем — полигонов для модели нужно немного.

Pulls ♾️ Catch a ride in the @tesla Cybertruck in Fortnite tomorrow! pic.twitter.com/CA8xuYQreS — Fortnite (@FortniteGame) July 22, 2024

Остается надеяться, что авто со скином дорогой неожиданно не заглохнет, не развалится во время прыжка через дюну в пустыне, не заржавеет и не отдавит игроку пальцы. Скин платный, поэтому есть надежда, что он будет работать отлично. Впрочем, «реализм» в игре довольно условен.

В сети распространяется призыв «отправить любого пользователя Cybertruck на стоянку». Это называют «гражданским долгом» и делом «кодекса чести». Что ж, в игре, похоже, будет не меньше хейтеров Cybertruck, чем у в реальном мире, если не больше.

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Источник: PC Gamer

Раздел Игры выходит при поддержке ?

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