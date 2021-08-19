Теперь официально: процессоры Intel Alder Lake получат гибридную архитектуру с «большими» и «малыми» ядрами, до 16 ядер и до 24 потоков

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Во время проведения конференции Intel Architecture Day 2021 представители компании поделились первыми официальными сведениями о характеристиках процессоров Alder Lake. При этом подтвердились многочисленные предыдущие утечки – чипы 12-го поколения действительно основаны на гибридной архитектуре, которая подразумевает использование различных вычислительных ядер в одном процессоре.

Процессоры на базе технологии Intel Hybrid Technology получат высокопроизводительные «большие» ядра (называемые Performance Cores или P-Cores) и энергоэффективные «малые» (называемые Efficient Cores или E-Cores). Новая архитектура позволит предлагать процессоры в трёх различных конфигурациях:

8 Performance Cores + 8 Efficient Cores;

6 Performance Cores + 8 Efficient Cores;

2 Performance Cores + 8 Efficient Cores.

Процессоры Intel Alder Lake будут доступны в широком ассортименте – от высокопроизводительных настольных решений в исполнении LGA1700 до экономичных чипов, предназначенных для применения в составе ультрапортативных устройств. Флагманский настольный процессор будет оснащён 16 вычислительными ядрами (8 P-Cores + 8 E-Cores) и сможет поддерживать 24 потока инструкций, так как ядра E-Core не поддерживают гиперпоточность.

Для процессоров Intel Alder Lake предусмотрено использование трёх типов соединений Fabric: Compute Fabric, I/O Fabric и Memory Fabric. Но официальные подробности о них пока не сообщаются.

Intel также подтвердила, что процессоры Alder Lake получат поддержку интерфейса PCIe Gen5 (до 16 линий) и PCIe Gen4 (4 линий). Чипсеты серии 600 предоставят дополнительную поддержку 12 линий PCIe Gen4 и 16 линий PCIe Gen3.

Кроме того, Intel подтвердила, что процессоры Alder Lake будут иметь аппаратный планировщик потоков, который будет взаимодействовать с планировщиком ОС. Эта технология называется Intel Thread Director, и она динамически адаптируется к настройкам температуры и энергопотребления.

Дополнительно Intel рассказала о производительности энергоэффеткивных ядер. Так, 4-ядерная конфигурация должна обеспечивать на 80% больше производительности, чем 2-ядерный процессор Skylake, и потреблять при этом на 80% меньше энергии (при той же частоте).

Источник: videocardz