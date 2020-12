Акции Tesla устремились к новому рекорду (700 долларов) на фоне прогнозов аналитиков о выполнении годового плана по продажам 500 тысяч авто

Курс акций американского производителя электромобилей Tesla непрерывно растет с начала ноября, когда комитет S&P Dow Jones Indices объявил о намерении включить компанию Илона Маска в рейтинг S&P 500. На фоне оптимистичных прогнозов аналитиков по поставкам автомобилей в заключительном квартале 2020-го цена биржевые котировки акций компании Илона Маска устремились к следующему значимому рубежу — 700 долларов за одну ценную бумагу (не забываем об августовском сплите в соотношении пять к одному).

На закрытии торгов на бирже NASDAQ 30 декабря цена одной акции Tesla достигла 694,78 доллара (на 4,32% выше по сравнению с предыдущей биржевой сессией), а капитализация компании — 658,58 миллиарда долларов. С большой вероятностью, после открытия новой сессии 31 декабря цена акций Tesla впервые преодолеет рубеж в 700 долларов.

Сейчас все указывает на то, что за квартал Tesla поставили клиентам 182 тысяч авто — это значительно выше предыдущего рекорда в 139 300 машин — и выполнила годовой план в 500 тысяч единиц (в 2019 результат составил 367 500 авто). Справедливости ради, изначально этой цели компания планировала достичь в 2020 году. Но динамика в любом случае впечатляет — наглядное представление о том, как росли продажи автомобилей Tesla c 2008 года, дает анимация ниже.

Some people have been saying "the Tesla growth story is over" for years now and I cannot underscore enough their wrongness. So I made this chart. 🤓$TSLA @elonmusk pic.twitter.com/itYR63Y3SJ

— James Stephenson (@ICannot_Enough) October 17, 2020