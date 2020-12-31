Акции Tesla устремились к новому рекорду (700 долларов) на фоне прогнозов аналитиков о выполнении годового плана по продажам 500 тысяч авто





Курс акций американского производителя электромобилей Tesla непрерывно растет с начала ноября, когда комитет S&P Dow Jones Indices объявил о намерении включить компанию Илона Маска в рейтинг S&P 500. На фоне оптимистичных прогнозов аналитиков по поставкам автомобилей в заключительном квартале 2020-го цена биржевые котировки акций компании Илона Маска устремились к следующему значимому рубежу — 700 долларов за одну ценную бумагу (не забываем об августовском сплите в соотношении пять к одному).

На закрытии торгов на бирже NASDAQ 30 декабря цена одной акции Tesla достигла 694,78 доллара (на 4,32% выше по сравнению с предыдущей биржевой сессией), а капитализация компании — 658,58 миллиарда долларов. С большой вероятностью, после открытия новой сессии 31 декабря цена акций Tesla впервые преодолеет рубеж в 700 долларов.

Сейчас все указывает на то, что за квартал Tesla поставили клиентам 182 тысяч авто — это значительно выше предыдущего рекорда в 139 300 машин — и выполнила годовой план в 500 тысяч единиц (в 2019 результат составил 367 500 авто). Справедливости ради, изначально этой цели компания планировала достичь в 2020 году. Но динамика в любом случае впечатляет — наглядное представление о том, как росли продажи автомобилей Tesla c 2008 года, дает анимация ниже.

Some people have been saying "the Tesla growth story is over" for years now and I cannot underscore enough their wrongness. So I made this chart. 🤓$TSLA @elonmusk pic.twitter.com/itYR63Y3SJ — James Stephenson (@ICannot_Enough) October 17, 2020

По оценке аналитика Wedbush Securities Дэна Айвса, в четвертом квартале 2020-го Tesla доставила клиентам от 190 000 до 200 000 машин.

В начале месяца инвестиционный банк Goldman Sachs повысил прогноз стоимости акций Tesla c $455 до $780 за одну ценную бумагу и одновременно спрогнозировал выход компании на объем продаж в 20 млн автомобилей к 2040 году. В то же время Илон Маск ранее осторожно предположил, что к 2030 году Tesla выйдет на объем продаж в 20 млн машин. Что же касается более близких перспектив, еще в начале года глава Tesla допускал, что по итогам 2021 года компания выпустит 1 млн автомобилей.

В октябре, отчитываясь о прибыли пятый квартал подряд по итогам третьего квартала 2020 года, Tesla в отчете делилась фотографиями, указывающими на практически полную готовность второй очереди Gigafactory 3, предназначенной для выпуска Model Y. И, судя по последним сообщениям, выпуск кроссоверов Model Y на Gigafactory 3 в Шанхае уже идет полным ходом. Суммарная мощность обоих действующих заводов Tesla уже сейчас составляет 840 тысяч авто. Ранее говорилось, что мощность линии Phase 2 по сборке Model Y составит 100 тыс. в год. То есть, Tesla находится в шаге от выхода на объемы производства 1 млн автомобилей в год и этой цели компания планировала достичь как раз в 2020 году. Один из примеров, когда Илон Маск дал точную оценку.

В ближайшую неделю Tesla опубликует отчет о поставках электромобилей за четвертый квартал 2020 года и тогда все окончательно проясниться. Полный финансовый отчет, как обычно, будет опубликован только в конце января. Но уже сейчас практически не остается никаких сомнений, что 2020-й станет первым прибыльным годом в истории Tesla.