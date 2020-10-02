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Tesla установила новый рекорд, поставив за квартал без малого 140 000 автомобилей

Tesla установила новый рекорд, поставив за квартал без малого 140 000 автомобилей

Tesla установила новый рекорд, поставив за квартал без малого 140 000 автомобилей


Как и ожидалось, сегодня Tesla отчиталась о поставках в третьем квартале. За трехмесячный период с июля по сентябрь автомобильная компания Илона Маска выпустила суммарно 145 036 автомобилей, а доставила покупателям 139 300 машин, и это новый абсолютный рекорд для производителя.

Для сравнения, за аналогичный период 2019 года Tesla произвела и отгрузила покупателям 96 тыс. и 97 тыс. авто, а во втором квартале 2020-го эти показатели составляли 82 272 и 90 650 машин соответственно.

Аналитики Уолл-стрит изначально прогнозировали поставки на уровне 123 тыс. автомобилей, но перед самой публикацией отчета скорректировали прогноз в сторону увеличения — до 140 тыс.  Ниже в таблице приведены более подробные данные о производстве и поставках автомобилей Tesla в третьем квартале.

АвтомобилиЧисло произведенных авто, штукЧисло доставленных авто покупателям, штукДоля приобретенных авто по программе лизинга
Model S/X16 99215 20013%
Model 3/Y128 044124 1007%
Всего145 036139 3007%

Как и прежде, бо́льшую часть в структуре составляют младшие седаны Model 3 и кроссоверы Model Y, которые делят одну платформу — 128 044 штук, или 88% от общего объема произведенных за квартал машин против 92% в предыдущем квартале. Увы, производитель не дает точных цифр в разрезе отдельных моделей, так что сколько в этом числе новейших Model Y, остается только гадать, как и об объемах производства и поставок в разрезе заводов.

С начала года Tesla в общей сложности отгрузила на рынок около 318 350 автомобилей. Это означает, что производителю нужно хорошо постараться, чтобы в заключительном квартале 2020 года отгрузить 181 650 авто для выполнения годового плана в 500 тыс. единиц (в 2019 результат составил 367 500 авто).

Полный финансовый отчет, как обычно, будет опубликован только в конце месяца. Но Tesla стабильно остается прибыльной с третьего квартала 2019 года, и ничто не указывает на смену этой положительной тенденции. Напротив, 2020-й, вероятнее всего, станет первым прибыльным годом в истории Tesla.

Источник: Tesla

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