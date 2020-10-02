Tesla установила новый рекорд, поставив за квартал без малого 140 000 автомобилей





Как и ожидалось, сегодня Tesla отчиталась о поставках в третьем квартале. За трехмесячный период с июля по сентябрь автомобильная компания Илона Маска выпустила суммарно 145 036 автомобилей, а доставила покупателям 139 300 машин, и это новый абсолютный рекорд для производителя.

Для сравнения, за аналогичный период 2019 года Tesla произвела и отгрузила покупателям 96 тыс. и 97 тыс. авто, а во втором квартале 2020-го эти показатели составляли 82 272 и 90 650 машин соответственно.

Аналитики Уолл-стрит изначально прогнозировали поставки на уровне 123 тыс. автомобилей, но перед самой публикацией отчета скорректировали прогноз в сторону увеличения — до 140 тыс. Ниже в таблице приведены более подробные данные о производстве и поставках автомобилей Tesla в третьем квартале.

Автомобили Число произведенных авто, штук Число доставленных авто покупателям, штук Доля приобретенных авто по программе лизинга Model S/X 16 992 15 200 13% Model 3/Y 128 044 124 100 7% Всего 145 036 139 300 7%

Как и прежде, бо́льшую часть в структуре составляют младшие седаны Model 3 и кроссоверы Model Y, которые делят одну платформу — 128 044 штук, или 88% от общего объема произведенных за квартал машин против 92% в предыдущем квартале. Увы, производитель не дает точных цифр в разрезе отдельных моделей, так что сколько в этом числе новейших Model Y, остается только гадать, как и об объемах производства и поставок в разрезе заводов.

С начала года Tesla в общей сложности отгрузила на рынок около 318 350 автомобилей. Это означает, что производителю нужно хорошо постараться, чтобы в заключительном квартале 2020 года отгрузить 181 650 авто для выполнения годового плана в 500 тыс. единиц (в 2019 результат составил 367 500 авто).

Полный финансовый отчет, как обычно, будет опубликован только в конце месяца. Но Tesla стабильно остается прибыльной с третьего квартала 2019 года, и ничто не указывает на смену этой положительной тенденции. Напротив, 2020-й, вероятнее всего, станет первым прибыльным годом в истории Tesla.

Источник: Tesla