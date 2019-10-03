Tesla купила разработчика систем машинного зрения на базе ИИ DeepScale, готовясь к запуску сервиса роботакси Tesla Network





На этой неделе стало известно, что Tesla приобрела DeepScale (стартап из Кремниевой долины, специализирующийся на разработке высокоточных систем машинного зрения на базе маломощных процессоров и ИИ), чтобы улучшить собственную систему помощи водителю Autopilot и воплотить в реальность амбициозный план Илона Маск по объединению всех автомобилей компании в парк роботакси. О сделке сообщили сразу несколько независимых источников, включая CNBC и TechCrunch.

Официально информация о сделке пока не подтверждена, но косвенных доказательств есть предостаточно. Например, руководитель DeepScale Форрест Иандола в начале недели публично сообщил, что присоединился к команде разработчиков Tesla Autopilot.

Информаторы CNBC и TechCrunch утверждают, что сделка уже завершена. Сумма сделки неизвестна. Также неясно, какова дальнейшая судьба DeepScale. Компания была основана четыре года назад. По данным TechCrunch, с момента основания DeepScale суммарно привлек более $18 млн инвестиций — $3 млн посевных инвестиций и еще $15,6 млн в рамках раунда Series A. В числе инвесторов DeepScale — Autotech VC, Bessemer, Greylock и Trucks VC.

Сейчас признанным мировым стандартом оценки возможностей технологий автоматического вождения служит классификация, разработанная сообществом автомобильных инженеров (Society of Automotive Engineers, SAE). Шкала SAE включает пять уровней автономности. Большинство экспертов относят Autopilot к системам автономности второго уровня (частичная автоматизация; содействие водителю в рулевом управлении и ускорении), тогда как полной автономности соответствует условный пятый уровень.

В апреле Tesla представила автомобильную SoC собственной разработки Full Self-Driving (FSD), которая должна обеспечить дальнейшее расширение возможностей «полноценного автопилота» Tesla. До конца года все автомобили Tesla на новой платформе с продвинутым автопилотом Full Self-Driving начнут распознавать разметку и сигналы светофора, благодаря чему смогут автоматически перемещаться не только по скоростным автомагистралям за городом, но и по дорогам в пределах города.

В 2020 году Tesla рассчитывает запустить фирменный сервис роботакси Tesla Network. Он позволит владельцам электромобилей сдавать их в аренду другим водителям в неиспользуемое время и зарабатывать на этом. Справедливости ради, после анонса Tesla Network многие технологические аналитики раскритиковали Маска, подвергнув сомнению саму идею реализацию подобного при нынешних технологиях.

Наблюдатели отмечают, что покупка DeepScale должна помочь Tesla достичь этой цели, если не в 2020 году, то когда это будет возможно.

На прошлой неделе Tesla выпустила крупное обновление прошивки, которое в числе остального принесло давно обещанную функцию Smart Summon для автоматического выезда с парковки к водителю. Еще в ноябре прошлого года Илон Маск пообещал, что обновление Summon выйдет через 6 недель, но вот оно вышло только на прошлой неделе. Вскоре после запуска функции появились сообщения о нескольких авариях, которые произошли якобы из-за Smart Summon. Буквально сегодня стало известно, что американский регулятор NHTSA заинтересовался авариями на стоянках с участием автомобилей Tesla, которые ехали к своим владельцам в автоматическом режиме с активированной функцией Smart Summon.

Источник: TechCrunch