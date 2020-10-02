Акции Tesla растут в ожидании нового рекорда квартальных поставок — аналитики Уолл-стрит повысили прогноз до 140 тыс. авто





В прошлом месяце акции Tesla обвалилась на рекордные 21% и вошли в нисходящую тенденцию. Тогда в нашей новости мы предположили, что смена нисходящего тренда на восходящий лишь вопрос времени, причем не столь отдаленного — и оказались правы. За последние пару дней акции Tesla заметно подорожали в ожидании нового рекорда квартальных поставок.

Свежие инсайдерские данные указывают, что в последнюю неделю сентября Tesla доставила клиентам рекордное количество автомобилей и по итогам третьего квартала 2020-го вышла на новый абсолютный рекорд. За неделю до этого в сеть попала копия внутреннего письма с благодарностью главы Tesla Илона Маска сотрудникам компании за отличную работу по обеспечению целевых показателей поставок. Еще раньше, обращаясь к сотрудникам, глава Tesla говорил, что для рекорда нужно отгружать в день столько машин, сколько компания еще не удавалось ранее. Таким образом, все указывает на то, что Tesla удалось обновить рекорд по поставкам.

Аналитики Уолл-стрит оценивают объем поставок автомобилей Tesla за прошлый квартал в 140 тыс. авто, тогда как пару недель назад их прогноз был ощутимо ниже — 123 тыс. И это при том, что последние несколько кварталов Tesla стабильно превосходит ожидания аналитиков по объемам поставок. Например, во втором квартале 2020-го компания смогла доставить клиентам 90 650 машин, тогда как аналитики Уолл-стрит прогнозировали всего 72 000 штук.

Ожидается, что отчет Tesla касательно поставок электромобилей по итогам третьего квартала появится сегодня-завтра.

По итогам этого года Tesla планирует отгрузить 500 тыс. автомобилей (в 2019 результат составил 367 500 авто) и впервые получить прибыль по итогам всего года (последние четыре квартала компания стабильно получает прибыль). Илон Маск недавно осторожно предположил, что к 2030 году Tesla выйдет на объем продаж в 20 млн машин.

Источник: Electrek.co