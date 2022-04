The Boring Company привлекла $675 млн в новом раунде финансирования на наем новых сотрудников и строительство тоннелей

Компания Илона Маска The Boring Company, которая оценивается в $5,675 млрд, провела раунд финансирования серии C. При участии Vy Capital и Sequoia Capital удалось получить $675 млн, сообщается в Twitter.

Целью финансирования является найм новых сотрудников, увеличение производства бурильных машин Prufrock и создание тысячи километров тоннелей.

The Boring Company just raised $675M at a $5.675B valuation from A-list investors.

Purpose is to recruit amazing people, scale up boring machine production & build thousands of miles of tunnels.https://t.co/BpSE9syuGs

