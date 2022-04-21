The Boring Company привлекла $675 млн в новом раунде финансирования на наем новых сотрудников и строительство тоннелей

Компания Илона Маска The Boring Company, которая оценивается в $5,675 млрд, провела раунд финансирования серии C. При участии Vy Capital и Sequoia Capital удалось получить $675 млн, сообщается в Twitter.
«Мы рады сообщить, что к раунду присоединилась группа ведущих партнеров по недвижимости, имеющих стратегическое значение, включая Brookfield, Lennar, Tishman Speyer и Dacra».
The Boring Company
Целью финансирования является найм новых сотрудников, увеличение производства бурильных машин Prufrock и создание тысячи километров тоннелей.
The Boring Company just raised $675M at a $5.675B valuation from A-list investors.
Purpose is to recruit amazing people, scale up boring machine production & build thousands of miles of tunnels.https://t.co/BpSE9syuGs
— The Boring Company (@boringcompany) April 21, 2022
- The Boring Company (TBC) была основана Илоном Маском для решения проблем с пробками. Миссия компании заключается в создании «трехмерных дорог»: подземных тоннелей, сводящих к минимуму конфликт с существующими транспортными системами.
- TBC создает безопасные, быстрые и недорогие транспортные, коммунальные и грузовые туннели. Компания потратила пять лет на создание основных технологий, предназначенных для решения проблем с трафиком при помощи Loop и Hyperloop.
- Loop — это система быстрого общественного транспорта, которая больше похожа на подземную автомагистраль, чем на систему метро. Пассажиры Loop едут прямо к месту назначения, не останавливаясь на промежуточных станциях. Такую транспортную архитектуру можно применять как внутри города, так и между городами (Hyperloop).
- Для создания подземных дорог используется Prufrock — туннелепроходческая машина нового поколения, предназначенная для строительства мегаинфраструктурных проектов за несколько недель, а не за годы, и с минимальными затратами. Текущая версия Prufrock, называемая Prufrock-2, предназначена для добычи со скоростью до 1, 6 км в неделю. Новая версия – Prufrock-3 спроектирована так, чтобы быть еще быстрее, со среднесрочной целью 11 км в день.
- Prufrock спроектирован так, чтобы иметь возможность работать полностью удаленно и автономно с помощью компьютеризированных систем, и для работы в туннеле не требуется присутствие людей.
The Boring Company Илона Маска предложила за три года построить под Майами систему тоннелей протяженностью 10 км