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The Boring Company привлекла $675 млн в новом раунде финансирования на наем новых сотрудников и строительство тоннелей

The Boring Company привлекла $675 млн в новом раунде финансирования на наем новых сотрудников и строительство тоннелей

Компания Илона Маска The Boring Company, которая оценивается в $5,675 млрд, провела раунд финансирования серии C. При участии Vy Capital и Sequoia Capital удалось получить $675 млн, сообщается в Twitter.

«Мы рады сообщить, что к раунду присоединилась группа ведущих партнеров по недвижимости, имеющих стратегическое значение, включая Brookfield, Lennar, Tishman Speyer и Dacra».

The Boring Company

Целью финансирования является найм новых сотрудников, увеличение производства бурильных машин Prufrock и создание тысячи километров тоннелей.

  • The Boring Company (TBC) была основана Илоном Маском для решения проблем с пробками. Миссия компании заключается в создании «трехмерных дорог»: подземных тоннелей, сводящих к минимуму конфликт с существующими транспортными системами.
  • TBC создает безопасные, быстрые и недорогие транспортные, коммунальные и грузовые туннели. Компания потратила пять лет на создание основных технологий, предназначенных для решения проблем с трафиком при помощи Loop и Hyperloop.
  • Loop — это система быстрого общественного транспорта, которая больше похожа на подземную автомагистраль, чем на систему метро. Пассажиры Loop едут прямо к месту назначения, не останавливаясь на промежуточных станциях. Такую транспортную архитектуру можно применять как внутри города, так и между городами (Hyperloop).
  • Для создания подземных дорог используется Prufrock — туннелепроходческая машина нового поколения, предназначенная для строительства мегаинфраструктурных проектов за несколько недель, а не за годы, и с минимальными затратами. Текущая версия Prufrock, называемая Prufrock-2, предназначена для добычи со скоростью до 1, 6 км в неделю. Новая версия – Prufrock-3 спроектирована так, чтобы быть еще быстрее, со среднесрочной целью 11 км в день.
  • Prufrock спроектирован так, чтобы иметь возможность работать полностью удаленно и автономно с помощью компьютеризированных систем, и для работы в туннеле не требуется присутствие людей.

The Boring Company Илона Маска предложила за три года построить под Майами систему тоннелей протяженностью 10 км


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