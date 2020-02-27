The Boring Company ввела в строй Prufrock — проходческий щит третьего поколения, разработанный силами самой компании





The Boring Company ввела в эксплуатацию проходческий щит третьего поколения, получивший название Prufrock. Утверждается, что это полностью собственная разработка. Инновационная бурильная установка призвана значительно повысить скорость прокладки тоннелей, а также сделать ее дешевле.

Как напоминает Electrek, на первых этапах своей деятельности The Boring Company использовала один из существующих проходческих щитов, представленных на рынке, — сотрудники предприятия в свое время назвали его Godot. Он помог компании обкатать процесс бурения и построить тестовый участок тоннеля под Лос-Анджелесом длиной 1,83 км.

Затем на смену Gogot пришла бурильная машина второго поколения — Line-Storm. Для ее создания The Boring Company приобрела вторую доступную на рынке бурильную установку и внесла в нее ряд усовершенствований.

В конце 2018 года Илон Маск объявил, что его предприятие по прокладке тоннелей работает над созданием уже собственного проходческого щита. Он дал установке третьего поколения имя Prufrock и заявил, что от своих предшественниц она будет отличаться втрое повышенной мощностью, улучшенной системой охлаждения, усовершенствованной конструкцией бура, а также наличием уникальной автоматизированной системы монтажа сегментов тоннеля, способной самостоятельно устанавливать опорные конструкции, удалять грязь и прокладывать электрические кабели. Учитывая, что сегодня при прокладке тоннелей на бурение уходит лишь около 10 минут в час, а остальное время тратится на ручной монтаж арматуры и другие сопутствующие работы, Prufrock, согласно задумке, должна значительно — «в 10-15 раз» — ускорить процесс бурения, а также сделать его гораздо менее затратным в плане человекочасов, отметил год с лишним назад Маск.

Prufrock is alive pic.twitter.com/VH2YDAw4rb — The Boring Company (@boringcompany) February 23, 2020

И вот на днях в Twitter-аккаунте The Boring Company появилось фото нового щита с лаконичной подписью «Prufrock жив». Машина на снимке выглядит так, будто уже работает, однако неясно, где именно она развернута (пользователи Twitter предполагают, что в Лас-Вегасе, где компания в настоящее время активно строит скоростную подземную систему LVCC Loop).



Источник: hightech.plus