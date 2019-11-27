Apple — лидер в 5G. Так считают поклонники компании в США ¯\_(ツ)_/¯





В начале года в различных странах мира начали вводить в коммерческую эксплуатацию мобильные сети пятого поколения. В Украине 5G обещают через три года, но сейчас не об этом — специалисты аналитической компании Strategy Analytics провели опрос, чтобы оценить осведомленность о технологии 5G среди американцев. На днях был опубликован соответствующий доклад по итогам исследования.

Увы, ни точного числа участников, ни других подробностей касательно выборки Strategy Analytics не раскрывает, так что репрезентативность оценить нельзя. Но изложенные на сайте Strategy Analytics основные тезисы, мягко говоря, удивляют. В целом осведомленность высокая, но присутствует неслабая путаница.

Около двух третей опрошенных потребителей заявили, что имеют базовое (Basic Familiarity) или даже точное представление (Very Familiar) о 5G, при этом почти каждый пятый респондент полагал, что у него уже есть 5G.

В то время как каждый четвертый потребитель в США назвал 5G важной функцией, каждый пятый пока не видит необходимости в 5G или намерен дождаться более убедительных аргументов в пользу, того что 5G лучше 4G, прежде чем покупать новое устройство с поддержкой сетей пятого поколения.

Пожалуй, самый забавный момент: поклонники Apple в США считают, что компания впереди планеты всей в продвижении технологии 5G, несмотря на то, что реальность иная — Apple пока не выпустила ни одного устройства с поддержкой 5G и считает, что пока эта технология не нужна. Но когда их спросили, какому бренду при выборе смартфона с поддержкой 5G они склоняются отдать предпочтение, большинство указало на Samsung.

Источник: Strategy Analytics