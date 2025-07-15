Новости Кино 15.07.2025 comment views icon

Том Холланд: «Человек-паук 4» вернет Marvel к «старой школе кино» со съемками в реальных местах и практическими эффектами

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Том Холланд: «Человек-паук 4» вернет Marvel к «старой школе кино» со съемками в реальных местах и практическими эффектами

Больше никаких зеленых экранов? Похоже, четвертый фильм о Человеке-пауке с Томом Холландом в главной роли развернет франшизу MCU к истокам с точки зрения подхода к кинопроизводству. По словам актера, зрителям предложат «глоток свежего воздуха» среди сотен проектов, созданных с CGI.

«Я, очевидно, на седьмом небе от счастья и очень взволнован», — заявил Холланд в новом интервью, обсуждая возвращение к роли Питера Паркера. «Играть Человека-паука — это как проводить время со старым другом. Из-за COVID мы были очень ограничены в том, что могли делать в последнем фильме; снимали все в павильонах. Теперь мы собираемся обратиться к старой школе кинопроизводства».

Холланд уточняет, что съемки будут проходить в «реальных местах» и начнутся с Глазго.

«Мы собираемся использовать улицы Глазго для создания масштабных декораций. Так что это будет похоже на производство «Человека-паука» 2017 года. Давно я этого не делал, это будет как глоток свежего воздуха, и думаю, что фанаты будут в восторге от того, что мы создаем».

Будущий фильм, который получил официальное название «Человек-паук: Совершенно новый день» / Spider-Man: Brand New Day, является одним из самых ожидаемых проектов о супергероях следующего года, наряду с «Мстители: Судный день». Последняя лента завершилась тем, что Питер Паркер случайно открыл мультивселенную и принял трудное решение стереть себя из мира. Подробностей четвертого фильма не разглашают, но новое название отсылает к сюжетной линии 2008 года, которая как раз таки разворачивается после событий, когда все забыли, кто такой Человек-паук, а также завершения отношений с Эм-Джей.

«Людина-павук» / Sony
«Человек-паук» / Sony

Ожидается, что Зендея (Эм-Джей) и Джейкоб Баталон (Нед) вернутся в продолжении, хотя первая получит ограниченное экранное время, тогда как среди новичков отличилась звезда «Очень странных дел» Сэди Синк, Джон Бернтал в роли Карателя и Лиза Колон-Заяс из «Медведя». Джонна Уоттса, снявшего три предыдущие части, в режиссерском кресле заменит Дестин Дэниел Креттон («Шан-Чи и легенда десяти колец»), продюсерами выступили Эми Паскаль и президент Marvel Кевин Файги, а сценарий написали Эрик Соммерс и Крис МакКенна.

«Человек-паук: Совершенно новый день» выйдет в кинотеатрах 31 июля 2026 года в рамках 6-й фазы Marvel. Напомним, что предыдущие три ленты с Томом Холландом заработали более $3,9 млрд в прокате, где почти половина пришлась на «Человек-паук: Нет пути домой».

Один пост в Reddit заставил режиссера «Человек-паук: Нет пути домой» изменить ключевой момент фильма

Источник: Deadline, Games Radar

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