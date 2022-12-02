«Трансформеры: Время Звероботов» — первый трейлер седьмого фильма франшизы и начала новой трилогии без Майкла Бэя

Кинокомпания Paramount Pictures выпустила первый трейлер следующего фильма о Трансформерах — «Время Звероботов», а B&H Film Distribution Company сразу опубликовала его локализованную версию с украинским дубляжем. Это уже седьмой фильм в популярной серии роботов-инопланетян (включая шесть картин Майкла Бэя и приквел о «Бамблби»), способных менять свою форму и превращаться в разнообразную земную технику. Он должен положить начало новой трилогии.

Как и «Бамблби», будущее «Время Звероботов» должно частично придерживаться стиля Майкла Бэя, который поставил предыдущие пять частей Трансформеров, и привнести во франшизу глоток свежего воздуха. Это своего рода «мягкий» перезапуск серии. Ранее Майкл Бэй в одном из интервью признал, что ему следовало остановиться на третьем фильме, как в свое время советовал Стивен Спилберг.

В седьмой части будут введены новые виды трансформеров. Появятся сразу три фракции: Максималы (потомки автоботов и соперники Предаконов), Предаконы (трансформеры, превращающиеся в зверей) и Терраконы (оживленные мертые трансформеры, своеобразные работы-зомби). В центре сюжета окажется Оптимус Прайм в классическом образе первого поколения, недавно прилетевшего на Землю.

Срежиссировал новых Трансформеров Стивен Кейпл-младший («Крид II: Наследие Рокки Бальбоа»), а главные роли в фильме сыграли Мишель Йео(«Ведьмак: Кровное происхождение», «Всё везде и сразу»), Пит Дэвидсон («Отряд самоубийц: Миссия навылет»), Рон Перлман («Хеллбой»), Доминик Фишбек и Энтони Рамос. События фильма будут проходить в 1990-е в Нью-Йорке и Перу.

Курс UI/UX Design Навчіться у вільний час розробляти вебінтерфейси, які подобатимуться клієнтам, та заробляйте від $1000 РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Трейлер «Трансформеры: Время Звероботов» (украинский дубляж)

В оригинале (на английском)

Постер

В украинский кинопрокат «Трансформеры: Время Звероботов» поступят 8 июня 2023 года — традиционно на день раньше мировой премьеры.

Сейчас Paramount Pictures готовит также новый полнометражный мультфильм по «Трансформерам» — его премьера запланирована на 26 июля 2024 года. Пока у этого проекта нет даже названия и неизвестно, будет ли он как-то связан с приквелом Джоша Кули.