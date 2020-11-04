Трехкластерный CPU с высокопроизводительным ядром Cortex-X1 частотой 2,84 ГГц — детали о конфигурации Snapdragon 875

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Вслед за впечатляющими результатами производительности в тестах появились и первые технические детали о флагманской SoC Snapdragon 875 для следующего поколения смартфонов Android.

Свежая утечка согласуется с предыдущими сведениями, что Snapdragon 875 построена по той же схеме, что и ее предшественница (Snapdragon 865) — с трехкластерным CPU (одно высокопроизводительное ядро, три ядра среднего уровня и четыре энергоэффективных). Самое производительное ядро Snapdragon 875 — Cortex-X1 (оно на 20% быстрее Cortex-A77). Ранее мы слышали, что Snapdragon 875 может оказаться единственной флагманской SoC с ядром Cortex-X1. Также в конфигурацию CPU войдет три средних ядра Cortex-A78 и четыре энергоэффективных Cortex-A55. Инсайдер указывает частоты для всех ядер: Cortex-X1 — 2,84 ГГц, Cortex-A78 — 2,42 ГГц, Cortex-A55 — 1,80 ГГц.

Наверняка многие рассчитывали на более высокую частоту самого производительного ядра, учитывая 5-нм техпроцесс и то, что самое производительное ядро нынешней 7-нм SoC Snapdragon 865+ работает на частоте 3,1 ГГц и способно разгоняться до 3,4 ГГц. К тому же, как показали недавние результаты тестов, самое быстрое ядро Exynos 2100 работает на частоте 3 ГГц. Но, похоже, Qualcomm решила сделать ставку на энергоэффективность. Насколько оправданным окажется это решение, покажет время.

Пока неясно, получит ли Snapdragon 875 встроенный модем Snapdragon X60 5G, но, скорее всего, производитель продолжит продавать его отдельно как внешний модем.

Анонс Snapdragon 875 состоится на ежегодном декабрьском техсаммите Snapdragon Tech Summit на Гавайях, который пройдет 1-2 декабря. Первыми серийными смартфонами на базе Snapdragon 875, предположительно, станут Xiaomi Mi 11 и Samsung Galaxy S21. Их выход ожидается в январе 2021 года.