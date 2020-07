Самое производительное процессорное ядро SoC Snapdragon 865+ разогнали до 3,4 ГГц

Развитие архитектуры ARM привело к тому, что теперь соответствущие процессоры представляют интерес для энтузиастов разгона.

В начале месяца Qualcomm представила новую флагманскую SoC Snapdragon 865+, которая первой среди мобильных платформ взяла знаковый рубеж 3 ГГц — говоря точнее, на частоте 3,1 ГГц работает только одно (из восьми) самое производительное ядро CPU Kryo 585 Prime (Cortex-A77). Как оказалось, платформа имеет большой разгонный потенциал и при достаточно эффективной СО может работать на еще более высокой частоте. Китайский энтузиаст сумел разогнать самое быстрое ядро Snapdragon 865+ в составе смартфона ASUS ROG Phone 3 с 3,1 ГГц до 3,4 ГГц. Ниже скриншот, где видно, что смартфон при этом остался относительно холодным — всего 31°С.

Tortoise, ROG3 engineering machine can also be overclocked, the main frequency of the Snapdragon 865 Plus can be dried to 3.4GHz, and the refresh rate can be dried to 160Hz[允傳]

— Digital Chat Station (@StationChat) July 29, 2020