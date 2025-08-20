Новости Кино 20.08.2025 comment views icon

Трейлер фильма "Баллада о маленьком игроке" — заядлый картежник Колин Фаррелл убегает от долгов и Тильды Суинтон

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новостей

Трейлер фильма "Баллада о маленьком игроке" — заядлый картежник Колин Фаррелл убегает от долгов и Тильды Суинтон

Оскароносный режиссер Эдвард Бергер возвращается с новым стильным проектом — психологическим триллером «Баллада о маленьком игроке».

Фильм основан на романе Лоуренса Осборна и повествует об азартном мужчине Лорде Дойле (Колин Фаррелл), который дни и ночи «зависает» в казино Макао и пытается спрятаться от своих старых долгов и детектива Синтии Блайт (Тильда Суинтон), которая раскрывает тайны его прошлого. Фала Чэнь появляется в роли работницы казино Дао Мин, которая предложит помощь Дойлу.

Трейлер фільму "Балада про маленького гравця"Трейлер фільму "Балада про маленького гравця"

Фаррелл ранее появлялся в мини-сериале «Пингвин», где за роль Оза Кобба получил свою первую номинацию на «Эмми».

Netflix показал небольшой тизер с яркими неоновыми видами Макао и ключевыми персонажами, вместе с тем не раскрывая детали сюжета. Сначала Дойл в казино наслаждается серией побед против старшей женщины, пока нам не показывают момент, где он прыгает с крыши отеля. Далее персонаж просыпается целым, но в похмелье посреди кучи пустых бутылок.

Кадри фільму "Балада про маленького гравця" / Netflix
Кадры фильма «Баллада о маленьком игроке» / Netflix

Срежиссировал ленту Эдвард Бергер, известный оскароносными «На Западном фронте без перемен» и «Конклавом», а сценарий адаптировал Роуэн Джоффе, автор «28 недель спустя».

С 15 октября, за две недели до релиза на стриминге, «Баллада о маленьком игроке» получит ограниченный кинотеатральный прокат. Это уже привычная тактика для фильмов Netflix, которые претендуют на «Оскар».

Популярные новости

arrow left
arrow right
Второй сезон "Уэнздей" вернет убитого и любимого фанами персонажа — трейлер финальных эпизодов
Джеймс Бонд для зумеров: звезда «Человека-паука» претендует на роль агента 007
Знакомьтесь, Пейлак: «Аватар 3» раскрыл звезду «Гарри Поттера» как лидера Торговцев Ветра (его обошел трейлер)
Супермен — есть, Супергёрл на подходе: первые кадры с Милли Алкок в костюме супергероини DC
Автор «Игры в кальмара» раскрыл альтернативный финал шоу — кажется, было лучше
Режиссер новой «Обители зла» не видел ни одного фильма из франшизы: «Это не мое, другое дело — игры»
Netflix впервые использовал ИИ в своем сериале — Sci-Fi хите 2025 года с 96% на Rotten Tomatoes
Смесь "Острых козырьков" с "Наследниками": Netflix показал первые кадры исторической драмы "Дом Гиннеса"
Костюмы для «Грешников» Райана Куглера выкупили у Marvel — со «склада» для перезапуска «Блэйда»
"Ведьмак" обошелся Netflix в $500 млн без учета финальных сезонов
Известный сайт забыл об эмбарго и выдал обзор «Супермена» заранее, вердикт — последний гвоздь в крышку «гроба супергероики»
«Основной инстинкт» с Шэрон Стоун получит «анти-воук» ремейк — от Amazon и оригинального автора
В финале «Ведьмака» от Netflix покажут любимого персонажа из DLC Hearts of Stone
Отмененный "Звездный путь" Квентина Тарантино имел "сумасшедший" сюжет о гангстерской Земле 1930-х годов
Фильм ужасов "Оружие" может получить приквел о тете Глэдис, — THR
«Ты неисправная программа, которая хочет жить»: новый трейлер «Трон: Арес» представляет Джареда Лето, как ИИ и суперсолдата
Трейлер sci-fi хоррора «Хищник: Планета смерти» — Яутжа-изгнанник становится добычей, а Эль Фэннинг «полусинтетиком» Вейланд-Ютани
"Пираты Карибского моря 6": Джонни Депп повторит роль Джека Воробья при одном условии
«Извините, хеппи-энда не будет»: создатель «Игры в кальмара» рассказал о финале
Дэдпул против Доктора Дума? Райан Рейнольдс намекнул на роль в "Мстителях: Судный день" загадочным лого
Билеты на «Одиссею» начнут продавать за год до премьеры — появилось расписание сеансов, хотя трейлера до сих пор нет
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить