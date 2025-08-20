Трейлер фильма "Баллада о маленьком игроке" — заядлый картежник Колин Фаррелл убегает от долгов и Тильды Суинтон

Оскароносный режиссер Эдвард Бергер возвращается с новым стильным проектом — психологическим триллером «Баллада о маленьком игроке».

Фильм основан на романе Лоуренса Осборна и повествует об азартном мужчине Лорде Дойле (Колин Фаррелл), который дни и ночи «зависает» в казино Макао и пытается спрятаться от своих старых долгов и детектива Синтии Блайт (Тильда Суинтон), которая раскрывает тайны его прошлого. Фала Чэнь появляется в роли работницы казино Дао Мин, которая предложит помощь Дойлу.

Фаррелл ранее появлялся в мини-сериале «Пингвин», где за роль Оза Кобба получил свою первую номинацию на «Эмми».

Netflix показал небольшой тизер с яркими неоновыми видами Макао и ключевыми персонажами, вместе с тем не раскрывая детали сюжета. Сначала Дойл в казино наслаждается серией побед против старшей женщины, пока нам не показывают момент, где он прыгает с крыши отеля. Далее персонаж просыпается целым, но в похмелье посреди кучи пустых бутылок.

Срежиссировал ленту Эдвард Бергер, известный оскароносными «На Западном фронте без перемен» и «Конклавом», а сценарий адаптировал Роуэн Джоффе, автор «28 недель спустя».

С 15 октября, за две недели до релиза на стриминге, «Баллада о маленьком игроке» получит ограниченный кинотеатральный прокат. Это уже привычная тактика для фильмов Netflix, которые претендуют на «Оскар».