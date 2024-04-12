Трейлер фильма «Гладиатор 2» показали журналистам — Педро Паскаль вступает в бой с Луцием Пола Мескаля на арене Колизея

Несмотря на то, что трейлер еще не доступен для публики, некоторые отзывы журналистов, которые просмотрели его на CinemaCon 2024, намекают на важные баталии в сюжете продолжения оскароносного «Гладиатора» 2000 года.

Ридли Скотт снова режиссирует фильм, а за сценарий отвечал Дэвид Скарпа. Пол Мескаль сыграет взрослую версию Луция, племянника императора Коммода, а Джозеф Куинн — нового жестокого правителя Каракаллу, который, вероятно, убьет своего брата Гету (Фред Хехингер), чтобы захватить трон. Также среди актерского состава увидим Педро Паскаля и Дензела Вашингтона.

Трейлер, который просмотрели журналисты Screen Rant, показывает Паскаля в команде Каракаллы и Луция, завербованного персонажем Вашингтона. Паскаль возглавляет группу солдат в битве, в то время как Мескаль направляет гладиаторов против носорога на арене. В конце концов оба сходятся во «впечатляющем бою» на мечах в Колизее.

«Я помню тот день. Я никогда не забывал, что раб мог отомстить императору и мог добиться правосудия на арене», — говорит Вашингтон в трейлере, вероятно, имея в виду Максимуса Рассела Кроу, который стремился отомстить Коммоду за убийство семьи.

Месть Вашингтон планирует воплотить через Луция, который в детстве обожал Максимуса, а последние 15 лет тренировался, чтобы выйти на арену в Колизее. Между тем Паскаль, судя по кадрам, является генералом или полководцем в армии Каракаллы. Сам император несколько напоминает Коммода, и в определенный момент имитирует его жест с поднятым вверх большим пальцем, что в Древнем Риме не предвещало ничего хорошего.

«Гладиатор 2» должен выйти в кинотеатрах 22 ноября.