Тим Кук в день запуска гарнитуры: «Apple Vision Pro стоит $3,500, потому что это технология будущего, iPhone познакомил нас с мобильным компьютером»

В день запуска гарнитуры Vision Pro генеральный директор Apple Тим Кук пообщался в Нью-Йорке с журналистами ABC. Он рассказал о видении будущего таких устройств.

«Я думаю, что его [Apple Vision Pro] будут использовать много разных способов, поскольку это пространственный компьютер. Знаете, iPhone познакомил нас с мобильным компьютером. Mac познакомил нас с персональными компьютерами. Это первый пространственный компьютер», – сказал Кук.

«У компании несколько таких. У большинства компаний их нет. У нас были Mac, iPod, iPad, iPhone, Apple Watch, а теперь и Vision Pro. Это один из тех моментов»

«Люди будут взаимодействовать с этим по-разному. Некоторые подсоединятся к ней с помощью FaceTime. Остальные будут тренироваться с ней. На нее будут тренироваться хирурги. Количество случаев использования подобно компьютеру. Это просто колоссально. Для этого уже существует более 1 миллиона приложений».

Что касается того, может ли Vision Pro привести к дальнейшему отріву людей друг от друга, Кук сказал, что ее способность «увеличивать вашу реальность» существует, чтобы противодействовать этому. Относительно цены Vision Pro в $3500 Кук подчеркнул, что это «технология завтрашнего дня уже сегодня».

«Это технологии завтрашнего дня сегодня, так я думаю об этом. У нас есть 5000 патентов на продукт. Так что мы действительно положились на это. И я надеюсь, что кто-то будет платить за нее ежемесячно, кто просто купит ее. Я общался со многими людьми в сети, они просто собираются купить это. Но со временем неизвестно, что будет. Но мы считаем, что сегодня мы оценили ее правильно».

Следует отметить, что Apple Vision Pro не является первой популярной гарнитурой дополненной или виртуальной реальности на рынке. Так же как Mac не был первым ПК, а iPhone не был первым портативным компьютером.

Курс QA. Це хороший спосіб розвитку вашої кар'єри в IT-індустрії. Після проходження курсу Mate гарантує вам офер мрії. Ознайомитись з курсом

Источник: 9to5Mac