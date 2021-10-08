TSMC отчиталась о рекордной квартальной выручке — она достигла $14,8 млрд
TSMC отчиталась о своих финансовых успехах в третьем квартале — с июля по сентябрь крупнейший контрактный производитель полупроводниковой продукции выручил 414,67 млрд тайваньских долларов ($14,8 млрд), что является новым рекордом для компании.
На фоне продолжающегося глобального дефицита микросхем и повышения расценок, нет ничего удивительного в этом показателе, но рекорд есть рекорд. Показатель выручки улучшился на 11,4% по сравнению со вторым кварталом 2021 года. В то же время только за сентябрь выручка TSMC составила 152,69 млрд тайваньских долларов ($5,45 млрд) — на 11,1% больше, чем в августе, и на 19,7% по сравнению с результатом годовой давности.
Аналитики IDC в недавнем прогнозе сообщили, что дефицит чипов закончится к середине 2022 года, а в 2023-м может возникнуть переизбыток. Но TSMC выделяет в качестве негативного фактора загруженность производственных линий. Среднее время выполнения заказов увеличивается девятый месяц подряд и в сентябре оно достигло 22 недель. В апреле этот показатель составлял 17 недель, а в октябре 2020 года — 13.
Что интересно, накануне председатель TSMC Марк Лю в интервью TIME заявил, что некоторые компании искусственно складируют чипы с целью замедления цепочки поставок.
- Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) — крупнейший в мире контрактный производитель полупроводниковой продукции. Среди ее клиентов — Apple, AMD, NVIDIA, Qualcomm, MediaTek и другие бесфабричные производители.
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- В августе 2021 года TSMC обошла Tencent по рыночной капитализации и стала самой дорогой публичной компанией Азии.