TSMC подтвердила строительство завода в Японии и предупредила, что поставки чипов будут «ограниченными» на протяжении всего 2022 года
TSMC во время конференц-звонка с инвесторами, посвященного финансовым результатам прошедшего квартала, подтвердила недавние слухи о строительстве завода в Японии, сообщает Reuters.
Общим объем инвестиций может достичь 8,8 миллиарда долларов, причем этот проект отделен от крупного трехлетнего инвестиционного плана на 100 миллиардов долларов, включающего строительство завода в Аризоне.
Если все пойдет по плану, то строительство завода TSMC в Японии начнется в 2022 году, а в 2024 году он будет запущен в эксплуатацию. Изначально предприятие займется выпуском продукции по нормам техпроцессов 22 и 28 нм.
В минувшем квартале выручка TSMC составила 14,8 миллиарда долларов — абсолютный рекорд для компании. Чистая прибыль выросла до 5,56 миллиарда долларов — на 13,8% больше, чем годом ранее.
Распределение выручки TSMC по техпроцессам и сегментам рынка в третьем квартале 2021 года
На самые передовые техпроцессы TSMC 5-нм (N5) и 7-нм (N7) суммарно пришлось 52% выручки против 49% во втором квартале, а техпроцессы N16 (16 нм) и N28 (28 нм) обеспечивают 23% общей выручки чипмейкера.
Чипы для смартфонов — основная продукция, на которую приходится 44% общей выручки. Второй по размеру сегмент (37% выручки) — компоненты для HPC. В то же время самые высокие темпы роста показал сегмент Интернета вещей — +23%.
Генеральный директор TSMC Си Си Вэй отметил высокую загрузку производственных линий и предупредил, что поставки микросхем будут оставаться ограничены на протяжении всего 2022 года.
В последнем квартале 2021 года TSMC рассчитывает получить доход в размере от 15,4 до 15,7 млрд долларов.
- Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) — крупнейший в мире контрактный производитель полупроводниковой продукции. Среди ее клиентов — Apple, AMD, NVIDIA, Qualcomm, MediaTek и другие бесфабричные производители.
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- В августе 2021 года TSMC обошла Tencent по рыночной капитализации и стала самой дорогой публичной компанией Азии.