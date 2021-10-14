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TSMC во время конференц-звонка с инвесторами, посвященного финансовым результатам прошедшего квартала, подтвердила недавние слухи о строительстве завода в Японии, сообщает Reuters.

Общим объем инвестиций может достичь 8,8 миллиарда долларов, причем этот проект отделен от крупного трехлетнего инвестиционного плана на 100 миллиардов долларов, включающего строительство завода в Аризоне.

Если все пойдет по плану, то строительство завода TSMC в Японии начнется в 2022 году, а в 2024 году он будет запущен в эксплуатацию. Изначально предприятие займется выпуском продукции по нормам техпроцессов 22 и 28 нм.

В минувшем квартале выручка TSMC составила 14,8 миллиарда долларов — абсолютный рекорд для компании. Чистая прибыль выросла до 5,56 миллиарда долларов — на 13,8% больше, чем годом ранее.

Распределение выручки TSMC по техпроцессам и сегментам рынка в третьем квартале 2021 года

На самые передовые техпроцессы TSMC 5-нм (N5) и 7-нм (N7) суммарно пришлось 52% выручки против 49% во втором квартале, а техпроцессы N16 (16 нм) и N28 (28 нм) обеспечивают 23% общей выручки чипмейкера.

Чипы для смартфонов — основная продукция, на которую приходится 44% общей выручки. Второй по размеру сегмент (37% выручки) — компоненты для HPC. В то же время самые высокие темпы роста показал сегмент Интернета вещей — +23%.

Генеральный директор TSMC Си Си Вэй отметил высокую загрузку производственных линий и предупредил, что поставки микросхем будут оставаться ограничены на протяжении всего 2022 года.

В последнем квартале 2021 года TSMC рассчитывает получить доход в размере от 15,4 до 15,7 млрд долларов.