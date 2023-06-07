Такер Карлсон опубликовал в Twitter манипулятивное видео, что Украина взорвала Каховскую ГЭС — Маск поддержал и его уже просмотрели 50 млн раз

В Twitter вышел первый выпуск шоу уволенного с Fox пророссийского ведущего Такера Карлсона. Он посвящен взрыву дамбы Каховской ГЭС – точнее, лжи о причастности к теракту Украины. Ролик пользуется огромной популярностью – у него уже более 45 млн просмотров и 132 тысячи ретвитов.

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Видео активно распространяют известные трамписты, включая Илона Маска. Его ретвит сопровождается дежурной фразой про свободу слова и представительство всех политических спектров.

Would be great to have shows from all parts of the political spectrum on this platform! https://t.co/hrzEH31Pk0 — Elon Musk (@elonmusk) June 6, 2023

Журналист Остап Ярыш обратил внимание на дружный «хор» поддержки публикации одиозными американскими конгрессменами и распространение видео послом россии в ООН. Среди репостнувших – республиканец, представитель Флориды Мэтт Гетц и Анна Паулина Луна, также из Флориды.

What do Tucker Carlson, a bunch of US lawmakers, Elon Musk, and Russia’s ambassador to the UN have in common? pic.twitter.com/9gyb0MU5B3 — Ostap Yarysh (@OstapYarysh) June 7, 2023

Также от украинских блогеров поступают данные о том, что Twitter глушит их публикации по теме и скрывает фото и видео затопления Херсонской области плашкой о «деликатном характере публикации». Не стал исключением и аккаунт президента Украины Владимира Зеленского.

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Держатся в рамках пропагандистского нарратива и российские «оппозиционеры»-навальнисты. Их канал в YouTube «Популярная политика» активно тиражирует тезис о том, что «всё не так однозначно». Среди тех, кто его продвигает – популярный у некоторых украинцев Руслан Левиев и Кира Ярмыш (бывшая журналистка РИА Новости).

Остается надеяться, что США обнародуют данные разведки о взрыве плотины, (неофициальная информация об этом поступила вчера). Украинская разведка также располагает данными о причастности россии к вопиющему теракту. Публикация этой информации может охладить пыл трампистов и навальнистов, но нужно признать, что первый «выстрел» российской пропаганды произвел эффект.