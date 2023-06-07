Новости Украина 07.06.2023 в 11:57

Такер Карлсон опубликовал в Twitter манипулятивное видео, что Украина взорвала Каховскую ГЭС — Маск поддержал и его уже просмотрели 50 млн раз

https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/08/photo_2022-08-08_12-53-42-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/08/photo_2022-08-08_12-53-42-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/08/photo_2022-08-08_12-53-42-96x96.jpg

Андрій Русанов

Автор сайта ITC.ua

Такер Карлсон опубликовал в Twitter манипулятивное видео, что Украина взорвала Каховскую ГЭС — Маск поддержал и его уже просмотрели 50 млн раз

В Twitter вышел первый выпуск шоу уволенного с Fox пророссийского ведущего Такера Карлсона. Он посвящен взрыву дамбы Каховской ГЭС – точнее, лжи о причастности к теракту Украины. Ролик пользуется огромной популярностью – у него уже более 45 млн просмотров и 132 тысячи ретвитов.

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Видео активно распространяют известные трамписты, включая Илона Маска. Его ретвит сопровождается дежурной фразой про свободу слова и представительство всех политических спектров.

Журналист Остап Ярыш обратил внимание на дружный «хор» поддержки публикации одиозными американскими конгрессменами и распространение видео послом россии в ООН. Среди репостнувших – республиканец, представитель Флориды Мэтт Гетц и Анна Паулина Луна, также из Флориды.

Также от украинских блогеров поступают данные о том, что Twitter глушит их публикации по теме и скрывает фото и видео затопления Херсонской области плашкой о «деликатном характере публикации». Не стал исключением и аккаунт президента Украины Владимира Зеленского.

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Хочу на курс
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Нова Каховка вибух Каховской ГЭС Каховської ГЕС

Держатся в рамках пропагандистского нарратива и российские «оппозиционеры»-навальнисты. Их канал в YouTube «Популярная политика» активно тиражирует тезис о том, что «всё не так однозначно». Среди тех, кто его продвигает – популярный у некоторых украинцев Руслан Левиев и Кира Ярмыш (бывшая журналистка РИА Новости).

Нова Каховка вибух Каховской ГЭС Каховської ГЕС

Остается надеяться, что США обнародуют данные разведки о взрыве плотины, (неофициальная информация об этом поступила вчера). Украинская разведка также располагает данными о причастности россии к вопиющему теракту. Публикация этой информации может охладить пыл трампистов и навальнистов, но нужно признать, что первый «выстрел» российской пропаганды произвел эффект.

россияне взорвали Каховскую ГЭС и остаются в IRENA — Международном агентстве по возобновляемым источникам энергии


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