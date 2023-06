Такер Карлсон опубликовал в Twitter манипулятивное видео, что Украина взорвала Каховскую ГЭС — Маск поддержал и его уже просмотрели 50 млн раз

В Twitter вышел первый выпуск шоу уволенного с Fox пророссийского ведущего Такера Карлсона. Он посвящен взрыву дамбы Каховской ГЭС – точнее, лжи о причастности к теракту Украины. Ролик пользуется огромной популярностью – у него уже более 45 млн просмотров и 132 тысячи ретвитов.

Видео активно распространяют известные трамписты, включая Илона Маска. Его ретвит сопровождается дежурной фразой про свободу слова и представительство всех политических спектров.

Would be great to have shows from all parts of the political spectrum on this platform! https://t.co/hrzEH31Pk0

— Elon Musk (@elonmusk) June 6, 2023