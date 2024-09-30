Twitter/X подешевел на 80% со времен, когда за него «взялся» Илон Маск

В 2022 году Илон Маск приобрел Twitter за безумные $44 млрд, начав эпопею по превращению сети в новый сервис с «свободой слова» под названием X.

В то же время не все усилия по перезапуску Twitter оказались успешными: некоторые новые функции работали с ошибками, а запуск новой подписки вызвал в соцсети набеги фейков и троллей. Да и сами заявления миллиардера, которые довольно часто были довольно противоречивыми, не пришлись по душе многим рекламодателям — в прошлом году из Twitter ушли Apple и Disney (Маск их потом обвинил в преднамеренном бойкоте и послал «к черту» — это в более приличном переводе).

Отразились все эти события на заработках и в частности стоимости компании — если учитывать начальную оценку в $44 млрд, которые Маск отдал при приобретении, то сейчас она упала на катастрофические 79%, учитывая последние данные Fidelity (из-за TechCrunch).

Fidelity Investments — это американская холдинговая компания, предоставляющая финансовые услуги и помогавшая Маску в приобретении Twitter (сейчас свою долю в соцсети она оценивает примерно в $4,19 млн).

Для контекста: изначально Fidelity инвестировала в Twitter $19,66 млн (через Blue Chip Fund), а в начале августа оценивала свои акции в X примерно в $5,5 млн. Нынешнее снижение на 78,7% означает, что компания сейчас оценивает X примерно в $9,4 миллиарда.