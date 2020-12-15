У Team Group готовы первые модули DDR5 потребительского уровня

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Компания Team Group, известная своими добротными модулями ОЗУ, с гордостью сообщила о том, что ей удалось создать первый в мире инженерный образец памяти DDR5 потребительского уровня.

«Благодаря сотрудничеству исследовательских групп Team Group удалось ускорить разработку памяти DDR5, скорректировав начальные параметры. Успешное завершение этапа валидации подтвердит, что рабочие частоты продуктов DDR5 превосходят частоты разогнанных решений DDR4, что станет очередным существенным шагом вперед в эволюции компьютерной памяти». из официального пресс-релиза Team Group

Team Group сотрудничает с ведущими производителями материнских плат, такими как ASUS, MSI, ASRock и Gigabyte, предоставляя им опытные инженерные образцы новейших модулей для тестирования.

Team Group планирует выпустить 16-гигабайтные модули серии Elite DDR5, работающие на эффективной частоте 4800 МГц с напряжением питания 1,1 В, в третьем квартале 2021 года. В перспективе предложение будет расширено более скоростными модулями, например, DDR5-5200.

Напомним, JEDEC утвердила финальную спецификацию оперативной памяти DDR5 в июле 2020 года, а в октябре SK Hynix сообщил о выпуске «первых в мире» модулей оперативной памяти стандарта DDR5.

Ожидается, что первыми потребительскими процессорами с поддержкой ОЗУ стандарта DDR5 станут Intel Alder Lake-S для платформы LGA1700 и AMD Ryzen 6000 с микроархитектурой Zen 4 в конструктивном исполнении AM5. Оба семейства CPU, если верить предыдущим утечкам, выйдут во второй половине 2021-го. Но, как всегда, нельзя исключать возможный перенос.