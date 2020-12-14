Uber запустил шесть новых маршрутов Shuttle, соединив Троещину, Позняки, Борщаговку и другие районы с центром Киева





Компания Uber объявила о запуске сразу шести новых маршрутов, которые соединят отдаленные районы Киева (а также жителей ЖК «Комфорт Таун» и Коцюбинского) с центром столицы. В частности, с сегодняшнего дня пассажиры в Киеве могут заказать поездку по следующим маршрутам Uber Shuttle:

Комфорт Таун — Протасов Яр

Троещина — Печерск

Позняки — Центр

Виноградарь — Политехнический институт

Борщаговка — Печерск

Коцюбинское — Подол

Новые маршруты проходят по центральным улицам районов Киева и одной из самых крупных пригородных зон — Коцюбинскому, предлагая людям альтернативный вариант передвижения без личного автомобиля.

Чтобы улучшить взаимодействие с пользователями Uber Shuttle в Киеве, Uber также запустил новое приложение для пользователей Android, специально для сервиса Uber Shuttle в Киеве. Это приложение позволяет удобнее и быстрее просмотреть доступные маршруты шатла, выбрать нужное время посадки и забронировать место для одного или нескольких человек.

Также из приложения Uber Shuttle пользователь может перейти в Google Карты, где для него будет построен маршрут до остановки, на которую прибывает шатл. C момента запуска приложение было загружено более 70 000 раз и половина пользователей совершила поездки с помощью приложения.

Кроме того, Uber недавно представил пакеты-подписки Shuttle — новую услугу для постоянных пользователей сервиса. Новое предложение для пассажиров Shuttle на подписку включает пакеты на 4, 10, 20 или 30 поездок со скидкой до 70% по сравнению с обычной ценой за поездку. Используя эти пакеты, постоянные пассажиры могут сэкономить деньги и время, а также удобнее отслеживать использование поездок.

Напомним, что Киев стал первым и единственным городом в Европе, где в настоящее время доступен Uber Shuttle. На данный момент в Uber Shuttle доступно 46 маршрутов, которые покрывают все районы города. Кроме сервиса Shuttle, Uber в Киеве предлагает также UberX, Select, Black, Van, Green и недавно запущенные сервисы Comfort и Pool Chance .

Источник: Uber