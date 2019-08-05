UberShuttle запустил в Киеве новый маршрут «Оболонь — Центр»

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Сервис Uber запустил в Киеве новый маршрут UberShuttle с Оболони на Подол и до метро «Золотые ворота». Маршрут стал пятым по счету после рейсов Троещина — Печерск, Виноградарь — Шевченковский, Дарница — Лыбедская и Соломенка — Бессарабка.

Микроавтобусы сервиса будут курсировать по маршруту каждые 15 минут начиная с 07:00 и заканчивая в 21:00. С Оболони до «Золотых ворот» автобусы будут ехать через Петровку и Подол, полностью маршрут P3A/P3B «Оболонь — Центр» выглядит следующим образом:

Стоимость поездки с зависит от расстояния, за поездку до 8 км придется заплатить 15 грн, от 8 до 12 км — 20 грн, от 12 до 16 км — 25 грн и свыше 16 км — 30 грн.

Следующими обещают запустить следующие маршруты:

L2A/L2B : Троещина — Дарница (ул. Владимира Маяковского, 97/15 — ст. м. Харьковская)

: Троещина — Дарница (ул. Владимира Маяковского, 97/15 — ст. м. Харьковская) L3A/L3B: Позняки — Льва Толстого (ул. Ревуцкого, 19/1 — Большая Васильковская, 28)

Напомним, что Uber Shuttle — это последнее дополнение к приложению Uber в Киеве, наряду с электрическим сервисом Uber Green, доступным uberX, комфорт-классом UberSELECT, премиум-классом UberBLACK, вместительным uberVAN и сервисом доставки еды UberEats.

Источник: Uber