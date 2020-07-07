Ubisoft бесплатно раздаст PC-версию Watch Dogs 2 на презентации Ubisoft Forward 12 июля

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Хорошая новость для всех любителей «халявы»: в рамках презентации Ubisoft Forward, которая пройдет в это воскресенье, 12 июля, можно будет получить бесплатно приключенческий боевик с открытым миром Watch Dogs 2, вышедший в 2016 году. ПК-версию игры раздадут всем зрителям, которые зайдут в свой аккаунт Uplay во время трансляции основного шоу.

Онлайн-мероприятие Ubisoft Forward начнется 12 июля в 21:00 по Киеву с предварительного шоу, в рамках которого разработчики будут играть в Trackmania и вести прямую трансляцию прохождения, после чего расскажут об обновлениях Just Dance 2020, The Division 2 и Ghost Recon: Breakpoint.

Основная часть презентации стартует в 22:00 по Киеву — упоминаются Assassin’s Creed Valhalla, «королевская битва» Hyper Scape, Watch Dogs: Legion и «несколько сюрпризов». После презентации покажут матч в Hyper Scape и обзор геймплея Assassin’s Creed Valhalla. Буквально вчера в сеть утекла 30-минутная видеозапись геймплея Assassin’s Creed Valhalla.

Трансляцию Ubisoft Forward можно будет посмотреть на сайте ubisoft.com/Forward, YouTube, Twitch, Mixer — впервые ее будут показывать не только с субтитрами, но и с переводом на язык жестов.

Источник: Ubisoft