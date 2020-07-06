Утечка: 30 минут геймплея Assassin’s Creed Valhalla
30-минутный ролик геймплея грядущего экшена Assassin’s Creed Valhalla выложили в сеть за неделю до онлайн-презентации Ubisoft UbiForward 2020.
Напомним, Ubisoft анонсировала новую Assassin’s Creed с викингами в апреле — действие игры начинается в Норвегии, после чего события переместятся в Англию, где и пройдет большая часть кампании.
Ранее разработчики показали первый трейлер и скриншоты игры, а также трейлер с несколькими геймплейными кадрами на майской презентации Xbox Series X.
Новое уже полноценное геймплейное видео демонстрирует ровно то, чего и следовало ожидать — Valhalla во многом наследует предыдущие части серии Origins и Odyssey. В ролике можно заметить множество сходств, как в интерфейсе, так и по части боевки.
На видео показан квест с захватом большой крепости, который начинается с эффектного подрыва морских ворот замка, последующей высадки на сушу и непосредственно самой битвы. Также видео включает несколько роликов с диалогами, выбором ответов, демонстрирует новую боевую систему, древо прокачки и инвентарь.
Предположительно, это одна из ранних сборок игры — в пользу этой версии указывают проблемы с лицевой анимацией персонажей.
Creed Valhalla выйдет осенью 2020 года на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Stadia и ПК (Uplay, EGS).
На презентации Ubisoft 12 июля, кроме очередной презентации Assassin’s Creed Valhalla, ожидаются анонсы Watch Dogs Legion, Hyper Scape и другие игры компании, возможно, и новая Far Cry.
Источник: wccftech