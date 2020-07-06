Утечка: 30 минут геймплея Assassin’s Creed Valhalla

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30-минутный ролик геймплея грядущего экшена Assassin’s Creed Valhalla выложили в сеть за неделю до онлайн-презентации Ubisoft UbiForward 2020.

Напомним, Ubisoft анонсировала новую Assassin’s Creed с викингами в апреле — действие игры начинается в Норвегии, после чего события переместятся в Англию, где и пройдет большая часть кампании.

Ранее разработчики показали первый трейлер и скриншоты игры, а также трейлер с несколькими геймплейными кадрами на майской презентации Xbox Series X.

Новое уже полноценное геймплейное видео демонстрирует ровно то, чего и следовало ожидать — Valhalla во многом наследует предыдущие части серии Origins и Odyssey. В ролике можно заметить множество сходств, как в интерфейсе, так и по части боевки.

На видео показан квест с захватом большой крепости, который начинается с эффектного подрыва морских ворот замка, последующей высадки на сушу и непосредственно самой битвы. Также видео включает несколько роликов с диалогами, выбором ответов, демонстрирует новую боевую систему, древо прокачки и инвентарь.

Предположительно, это одна из ранних сборок игры — в пользу этой версии указывают проблемы с лицевой анимацией персонажей.

Creed Valhalla выйдет осенью 2020 года на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Stadia и ПК (Uplay, EGS).

На презентации Ubisoft 12 июля, кроме очередной презентации Assassin’s Creed Valhalla, ожидаются анонсы Watch Dogs Legion, Hyper Scape и другие игры компании, возможно, и новая Far Cry.

Источник: wccftech