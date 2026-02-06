tradfi
Новости Украина 06.02.2026

Uklon переходит на круглосуточную работу еще в 7 городах Украины, включая Харьков и Запорожье

author avatar

Шадрін Андрій

Редакор та автор новин

Uklon переходить на цілодобову роботу ще в 7 містах України: включно з Харковом та Запоріжжям

С 7 февраля сервис заказа поездок Uklon будет работать круглосуточно еще в семи городах Украины: Харькове, Запорожье, Днепре, Кривом Роге, Николаеве, Сумах и Чернигове. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Uklon Driver.


В компании объяснили, что решение приняли в ответ на призыв Президента Украины и в соответствии с правительственным постановлением по преодолению последствий чрезвычайной ситуации в энергетике. Указывают также на то, что в условиях отключений электроэнергии и нестабильной работы энергосистемы ночные поездки могут быть критически важными — к «пунктам незламності», больницам, вокзалам, или с целью оперативной доставки лекарств и тому подобное.

После массированных атак на энергетическую инфраструктуру в разные периоды войны украинские города регулярно переходили в режим аварийных или стабилизационных отключений, что непосредственно влияло на ночную мобильность населения. Правительственное постановление о гибком режиме комендантского часа предусматривает, что в период энергетического кризиса регионы могут вводить особые правила движения: частному транспорта, в том числе такси, разрешается движение 24/7 без специальных пропусков для доступа к «пунктам незламності», заправок и других критических объектов с автономным питанием.

Это расширение правил не ограничивается одним оператором. В Киеве с 17 января после согласования с местными властями такси Uklon и Bolt уже работают в ночное время, включая период комендантского часа. Во Львове похожий режим работы такси, включая возможность вызова во время комендантского часа, работает уже около года в рамках местного пилотного проекта, где пассажиры воспользовались этим сервисом более 600 тысяч раз.


Фото: Uklon

Поэтому, после расширения сервис будет работать непрерывно в 26 городах Украины. В перечень входят, в частности, Киев, Одесса, Львов, Днепр, Харьков, Запорожье, Николаев, Сумы, Чернигов, а также Белая Церковь, Винница, Житомир, Ивано-Франковск, Каменец-Подольский, Каменское, Кременчуг, Кропивницкий, Луцк, Полтава, Ровно, Тернополь, Ужгород, Хмельницкий, Черкассы и Черновцы.

Отдельно в компании отметили на требованиях комендантского часа. Для работы в это время водителям необходимы пропуска во всех городах, кроме Киева и Ужгорода. В Киеве пропуск не нужен при условии поездок в пункты «незламності» или обогрева. Uklon пообещал информировать водителей в случае изменений решений областных военных администраций.

Источник: UklonDriver

