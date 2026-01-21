Новости Украина 21.01.2026 comment views icon

Поездки в комендантский час: водители Uklon будут работать 24/7 в 19 городах Украины

Катерина Даньшина

Поїздки в комендантську: водії Uklon працюватимуть 24/7 в 19 містах України

С завтрашнего дня, 22 января 2026 года, компания Uklon переводит приложение для вызова авто на круглосуточную работу, то есть и в комендантский час, в 19 городах Украины — в соответствии с постановлением Правительства по преодолению последствий чрезвычайной ситуации в энергетике.

Важно: в комендантский час будут работать исключительно драйверы, которые имеют пропуска. Основная цель — помочь украинцам добираться в «Пункти незламності» и пункты обогрева, медицинских учреждений или вокзалов.

Как пишет сайт Dev.ua со ссылкой на пресс-службу Uklon, круглосуточные вызовы будут доступны в целом для 19 городов — включая Львов и Ужгород, а также Киев, который получил соответствующее разрешение 16 января.

Полный перечень городов для поездок на Uklon 24/7

  • Львов
  • Ужгород
  • Киев
  • Белая Церковь
  • Винница
  • Житомир
  • Кременчуг
  • Кропивницкий
  • Полтава
  • Черкассы
  • Ивано-Франковск
  • Каменец-Подольский
  • Луцк
  • Ровно
  • Тернополь
  • Хмельницкий
  • Черновцы
  • Одесса
  • Каменское

В пресс-службе компании добавили, что работа 24/7 не распространяется на города, приближенные к линии боевого соприкосновения: Днепр, Запорожье, Кривой Рог, Николаев, Сумы, Харьков, Херсон, Чернигов.

«При этом, Uklon открыт в предоставлении всей необходимой поддержки жителям и ожидает поддержку работы сервиса со стороны местных властей. Также сервис не будет работать в комендантский час в Буковеле» — говорит CEO Uklon Сергей Гришков.

Добавим, что ранее Uklon выделил промокодов на 3 млн грн для поддержки поездок в «Пункти незламності» для уязвимых категорий — они будут распределены в сотрудничестве с органами местного самоуправления. Тогда как Bolt передал энергетикам промокоды на поездки на сумму 500 000 грн, этот сервис так же ранее запустил круглосуточную работу в Киеве.

