Украинский фонд стартапов отобрал из 130 заявок первые 12 стартапов, которые посоревнуются за грант в размере до $75 тыс.

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Украинский фонд стартапов (Ukrainian Startup Fund) проведет первый отбор стартапов, претендующих на грантовое финансирование. Pitch Day состоится 25 января 2020 в Киеве, на территории инновационного парка Unit.City.

Из 130 поданных заявок экспертное жюри отобрало первые 12 стартапов, которые будут представлены перед членами конкурсной комиссии, в состав которой входят: Анна Толстанова, Александр Яценко, Сергей Щербаков, Юрий Козик, Александр Арапов, Виталий Гончарук, Александр Романишин, Алексей Орап. Основными критериями оценки проектов являются: команда, рынок, технология, продукт, стратегия.

Список стартапов, отобранных для первого Pitch Day:

GeoDesign.info

FieldBI

WellSpeak

ТОВ «МОССТ»

Правомен (@Pravomanbot)

Pytag

FlameBlocks

АероДрон

Іноваційні POS-технології

Framiore

BioBin

BIOC

Еще 400 заявок находятся на рассмотрении экспертов Фонда, а всего в программе зарегистрировалось более 900 участников. Украинский стартап, который будет отвечать всем критериям отбора может совокупно получить $75,000 ($25,000 на pre-seed этапе и $50,000 на seed этапе).

«Именно на Pitch Day будет возможность узнать какие стартапы претендуют на получение гранта, познакомиться с их инновационными идеями, услышать отзывы конкурсной комиссии и, главное, проследить тренды украинского бизнеса и отметить лучших инноваторов Украины», — отметил Павел Карташов, директор Украинского фонда стартапов.

Напомним, что Украинский Фонд Стартапов (УФС) — это государственный фонд, основанный по инициативе Кабинета Министров Украины. Миссией фонда является поддержка инновационных проектов и помощь талантливым украинским предпринимателям в создании успешных глобальных компаний. Фонд предоставляет финансирование в форме грантов, а не за счет участия в капитале. Процесс отбора стартапов для предоставления грантов происходит на конкурсной основе, в рамках которой компании оцениваются и выбираются советом независимых инвестиционных экспертов.

Источник: УФС