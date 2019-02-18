Украинский monobank открыл возможность получать зарплаты и выплаты ФОП на свои кредитные карты, возмещая комиссию за снятие наличных

В украинском «мобильном банке» monobank запустили новый проект для субъектов предпринимательской деятельности и тех пользователей, которые хотели бы получать зарплату на эту карту. Если пользователь является физлицом-предпринимателем (ФОП) или получает зарплату на карты других банков, теперь он может получать эти выплаты на карту monobank.

Как рассказал редакции изданияи AIN.UA сооснователь проекта Михаил Рогальский, такую опцию у них давно просили клиенты-ФОПы и те, кто получает зарплаты на карты других банков.

Раньше они получали выплаты на карты других банков и переводили деньги на карту monobank. Теперь же эти выплаты можно получать сразу на счет monobank, для чего достаточно оформить следующее заявление (ссылка на форму).

«Если клиент является частным предпринимателем, у него есть счет 2620, на который он получает платежи от заказчиков. С этих платежей бухгалтер выплачивает все налоги и переводит деньги на карту физлица. Мы создали сервис, при котором клиент может передать своему бухгалтеру реквизиты, чтобы тот переводил деньги на счет monobank напрямую. Точно такой же шаблон есть для клиентов, которые получают зарплаты. Его достаточно распечатать, подписать и отдать в бухгалтерию, чтобы зарплату перечисляли сразу на счет monobank», – рассказал Рогальский.

Поступившие на карту деньги можно будет снимать наличными в банкомате с комиссией 0,5%, при этом она будет возвращаться на счет в начале следующего месяца.

Отметим, что monobank не является банком в классическом понимании данного термина. Это розничный продукт АО «Универсал Банк», который возник в рамках сотрудничества с командой Fintech Band. В рамках monobank выпускаются кредитные карты для клиентов, есть возможность разместить депозиты и получить другие финансовые услуги с помощью мобильного приложения для iOS и Android.

В середине февраля текущего года monobank отчитался о достижении отметки в 750 тысяч пользователей. В прошлом году monobank подключился к платежному сервису Apple Pay, а его создатели рассказали о планах запустить аналог мобильного банка monobank в Британии и Европе.

Источник: AIN.UA