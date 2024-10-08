Украинский тизер байопика «Мария» — Анджелина Джоли в роли оперной легенды Марии Каллас (в кинотеатрах с 28 ноября)

Вслед за оригинальным трейлером Green Light Films опубликовали украинский тизер фильма «Мария» — байопика о легендарной оперной певице Марии Каллас с Анджелиной Джоли в главной роли.
Лента уже дебютировала на Венецианском фестивале, где вызвала овации публики.
«Сюжет фильма «Мария» разворачивается в Париже 1970 годов и показывает прекрасную и одновременно трагическую историю любви величайшей оперной певицы мира, пережитую и переосмысленную ею в последние дни жизни».
Игру Джоли высоко оценили в рецензиях, называя актрису главной претенденткой на кинонаграды в 2024-2025 годах. Во время подготовки к роли Анджелина полгода занималась оперным вокалом и лично исполнила некоторые партии в ключевых сценах ленты.
Также среди актерского состава можно увидеть Коди Смита-Макфи («Рассвет планеты обезьян», «Люди Х: Апокалипсис», «Элвис»), звезду итальянского кино Альбу Рорбахер («Незнакомая дочь», «Химера»), Пьерфраческо Фавино («Коменданте», «Падреностро», «Предатель») и Валерию Голино, известную по сериалу «Утреннее шоу» и фильмам «Портрет девушки в огне» и «Фрида».
Постановщиком ленты выступил Пабло Ларраин — продюсер оскароносного фильма «Фантастическая женщина» и режиссер байопиков «Джеки» с Натали Портман и «Спенсер» с Кристен Стюарт. Сценарий написал Стивен Найт, известный по работе над сериалом «Острые козырьки» и будущим одноименным фильмом.
В украинских кинотеатрах «Мария» дебютирует 28 ноября.
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