Первый взгляд на фильм «Острые козырьки» и поседевшего Томаса Шелби

Появились фото со съемочной площадки и первый кадр будущего полнометражного фильма «Острые козырьки» от Netflix.
На одном из фото позируют создатель оригинального сериала «Острые козырьки» Стивен Найт и Киллиан Мерфи, который вернулся к роли Томаса Шелби в полнометражном фильме. Тогда как второй кадр уже показывает актера в образе — и персонаж, как видим, предстает здесь в более взрослой версии с несколько даже поседевшими волосами.
Кроме Мерфи к актерскому составу фильма «Острые козырьки» присоединились Ребекка Фергюсон, Барри Кеоган и Тим Рот — однако их роли пока не раскрывают, как собственно и сам сюжет. Известно лишь, что события развернутся во время Второй мировой войны и, по слухам, сосредоточатся на истории нового поколения клана Шелби.
Сам Найт продюсирует ленту и написал сценарий, тогда как режиссером выступит Том Харпер, который также снял несколько эпизодов для сериала.
Ранее стало известно, что фильм «Острые козырьки» потенциально получит больший бюджет, чем у сериала.
Первый сезон сериала «Острые козырьки» дебютировал в 2013 году, тогда как шестой и последний сезон вышел в эфир в 2022 году на Netflix. В июне стриминг объявил о работе над полнометражным фильмом; также ходят слухи о разработке приквела к сериалу, который сосредоточится на Полли, матриархе криминального клана Шелби.
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