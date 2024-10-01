Первый взгляд на фильм «Острые козырьки» и поседевшего Томаса Шелби

Появились фото со съемочной площадки и первый кадр будущего полнометражного фильма «Острые козырьки» от Netflix.

На одном из фото позируют создатель оригинального сериала «Острые козырьки» Стивен Найт и Киллиан Мерфи, который вернулся к роли Томаса Шелби в полнометражном фильме. Тогда как второй кадр уже показывает актера в образе — и персонаж, как видим, предстает здесь в более взрослой версии с несколько даже поседевшими волосами.

Кроме Мерфи к актерскому составу фильма «Острые козырьки» присоединились Ребекка Фергюсон, Барри Кеоган и Тим Рот — однако их роли пока не раскрывают, как собственно и сам сюжет. Известно лишь, что события развернутся во время Второй мировой войны и, по слухам, сосредоточатся на истории нового поколения клана Шелби.

Сам Найт продюсирует ленту и написал сценарий, тогда как режиссером выступит Том Харпер, который также снял несколько эпизодов для сериала.

Ранее стало известно, что фильм «Острые козырьки» потенциально получит больший бюджет, чем у сериала.

Онлайн-курс "Голос. Озвучка. Дубляж" від Skvot. Як монетизувати свій голос? Дізнаєшся за 25 занять на курсі з акторкою театру та кіно, яка озвучила 200+ фільмів, серіалів та мультфільмів та знає всі нюанси запису з домашньої студії. . Про курс

Первый сезон сериала «Острые козырьки» дебютировал в 2013 году, тогда как шестой и последний сезон вышел в эфир в 2022 году на Netflix. В июне стриминг объявил о работе над полнометражным фильмом; также ходят слухи о разработке приквела к сериалу, который сосредоточится на Полли, матриархе криминального клана Шелби.