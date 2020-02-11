Утечка демонстрирует наличие у LG V60 ThinQ большой батареи, 4 камер и 4 микрофонов

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За две недели до проведения выставки Mobile World Congress 2020 состоялась очередная утечка маркетинговых материалов, связанных со смартфоном LG V60 ThinQ. Они раскрывают некоторые дополнительные сведения о грядущей новинке. Изображения предоставил известный инсайдер Эван Блесс.

Если верить данной утечке, то новый флагманский смартфон LG предложит пользователям батарею увеличенной ёмкости. Если в прошлогодней модели LG V50 был установлен аккумулятор ёмкостью 4000 мАч, то новая версия LG V60 ThinQ уже получила батарею ёмкостью 5000 мАч. Эта же фотография свидетельствует о наличии 3,5-миллиметрового звукового разъёма для подключения наушников, порта USB-C для зарядки батареи и мультимедийного динамика на нижней боковой грани корпуса.

Вторая фотография демонстрирует полупрозрачную заднюю крышку смартфона. Она также раскрывает информацию о том, что устройство несёт на борту 4 камеры и 4 микрофона. Характеристики камер не уточняются. Благодаря прозрачной задней панели также можно рассмотреть модуль фронтальной камеры, который расположен посередине в верхней части корпуса. Можно предположить, что фронтальная камера расположена в каплеобразном вырезе дисплея.

Обычно LG проводит анонс своего флагманского смартфона во время выставки MWC в Барселоне в конце февраля. Но в этом году из-за вспышки коронавируса компания отказалась от участия в выставке. Так что презентация LG V60 ThinQ можот состояться в рамках отдельного мероприятия.

Источник: The Verge