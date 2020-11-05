Утечка: фото AirPods 3 с дизайном в стиле Pro-модели

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Изображения и фото предполагаемых новых базовых наушников AirPods опубликовал китайский сайт 52audio. О достоверности утечки сказать пока нечего, но она в точности согласуется с недавними слухами.

На прошлом неделе агентство Bloomberg сообщило, что Apple готовит к выходу новые модели полностью беспроводных наушников AirPods и AirPods Pro, планируя выход первых на начало 2021 года.

Как видим, эти фото предполагаемых AirPods 3 демонстрируют ровно те изменения, о которых говорилось в отчете Bloomberg — дизайн в стиле актуальной модели AirPods Pro с укороченными «ножками» и сменными ушными вкладышами. Также на фото показан футляр новой модели, выделяющийся более компактными размерами.

Учитывая то, что есть некие сомнения касательно надежности источника, к этим фотографиям стоит отнестись осторожно.

10 ноября пройдет уже третья по счету за эту осень презентация Apple — кроме новых маков на процессорах ARM (ожидаются ноутбуки MacBook Air и Pro) там могут также представить накладные наушники AirPods Studio, слухи о которых циркулируют с начала года. В недавнем докладе Bloomberg писал, что Apple изменила первоначальный дизайн наушников, уменьшив внешние сенсорные площадки и отказалась от сменных амбушюров. Там же говорилось, что Apple пришлось отложить серийный выпуск AirPods Studio из-за проблемы со слишком тугим оголовьем.