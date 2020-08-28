Утечка раскрыла подробные характеристики видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3090 и GeForce RTX 3080
Несмотря на то, что до официального анонса видеокарт NVIDIA нового поколения (серия GeForce RTX 30) осталось буквально несколько дней, большая часть их технических характеристик всё ещё не раскрыты в утечках. Ранее публиковалась лишь информация об используемой памяти и особенностях дизайна новинок. Но теперь наконец удалось пролить свет и на более детальные характеристики грядущих новинок.
Как сообщают осведомлённые источники, в сентябре компания NVIDIA анонсирует три модели видеокарт в рамках серии GeForce RTX 30. Это будут представители верхнего ценового сегмента. В частности, планируется представить модели GeForce RTX 3090 с 24 ГБ памяти, GeForce RTX 3080 с 10 ГБ памяти и GeForce RTX 3070 с 8 ГБ памяти. Кроме того, партнёры NVIDIA по выпуску видеокарт также готовят второй вариант GeForce RTX 3080, который получит удвоенный объём видеопамяти – 20 ГБ. Однако информация по этой версии всё ещё требует уточнения, возможно, она будет выпущена позже. В данном же материале остановимся на моделях NVIDIA GeForce RTX 3090 и GeForce RTX 3080.
В рамках новой графической архитектуры GeForce RTX Ampere компания NVIDIA представит ядра трассировки лучей (Ray Tracing Core) второго поколения и тензорные ядра (Tensor Core) третьего поколения. Видеокарты получат поддержку интерфейса подключения к системе PCI Express 4.0, а также интерфейсов подключения мониторов HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4a.
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3090 выполнена на базе графического процессора GA102-300, который включает 5248 потоковых процессоров. Также устройство несёт на борту 24 ГБ видеопамяти стандарта GDDR6X с шиной доступа 384 бита. Пропускная способность памяти составляет 936 ГБ/с. Параметр TGP (Total Graphics Power) составляет 350 Вт. Таким образом, устройство в исполнении партнёров оснащается двумя 8-контактными коннекторами питания, а версия Founders Edition получила один 12-контактный коннектор.
Модель GeForce RTX 3080 содержит GPU с 4352 CUDA ядрами и 10 ГБ памяти GDDR6X с 320-битной шиной доступа. В данном случае пропускная способность памяти составляет 760 ГБ/с. Показатель TGP составляет 320 Вт, таким образом, устройство также требует использования двух 8-контактных коннекторов питания.
Выпуск модели GeForce RTX 3070 ожидается в конце сентября. Эта версия получит 8 ГБ памяти GDDR6 (шина доступа 256 бит, пропускная способность 512 ГБ/с) и показатель TGP на уровне 220 Вт. Другие сведения об этой видеокарте пока не сообщаются.
Источник: videocardz