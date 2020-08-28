Утечка раскрыла подробные характеристики видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3090 и GeForce RTX 3080

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Несмотря на то, что до официального анонса видеокарт NVIDIA нового поколения (серия GeForce RTX 30) осталось буквально несколько дней, большая часть их технических характеристик всё ещё не раскрыты в утечках. Ранее публиковалась лишь информация об используемой памяти и особенностях дизайна новинок. Но теперь наконец удалось пролить свет и на более детальные характеристики грядущих новинок.

Как сообщают осведомлённые источники, в сентябре компания NVIDIA анонсирует три модели видеокарт в рамках серии GeForce RTX 30. Это будут представители верхнего ценового сегмента. В частности, планируется представить модели GeForce RTX 3090 с 24 ГБ памяти, GeForce RTX 3080 с 10 ГБ памяти и GeForce RTX 3070 с 8 ГБ памяти. Кроме того, партнёры NVIDIA по выпуску видеокарт также готовят второй вариант GeForce RTX 3080, который получит удвоенный объём видеопамяти – 20 ГБ. Однако информация по этой версии всё ещё требует уточнения, возможно, она будет выпущена позже. В данном же материале остановимся на моделях NVIDIA GeForce RTX 3090 и GeForce RTX 3080.

В рамках новой графической архитектуры GeForce RTX Ampere компания NVIDIA представит ядра трассировки лучей (Ray Tracing Core) второго поколения и тензорные ядра (Tensor Core) третьего поколения. Видеокарты получат поддержку интерфейса подключения к системе PCI Express 4.0, а также интерфейсов подключения мониторов HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4a.

Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3090 выполнена на базе графического процессора GA102-300, который включает 5248 потоковых процессоров. Также устройство несёт на борту 24 ГБ видеопамяти стандарта GDDR6X с шиной доступа 384 бита. Пропускная способность памяти составляет 936 ГБ/с. Параметр TGP (Total Graphics Power) составляет 350 Вт. Таким образом, устройство в исполнении партнёров оснащается двумя 8-контактными коннекторами питания, а версия Founders Edition получила один 12-контактный коннектор.

Модель GeForce RTX 3080 содержит GPU с 4352 CUDA ядрами и 10 ГБ памяти GDDR6X с 320-битной шиной доступа. В данном случае пропускная способность памяти составляет 760 ГБ/с. Показатель TGP составляет 320 Вт, таким образом, устройство также требует использования двух 8-контактных коннекторов питания.

Выпуск модели GeForce RTX 3070 ожидается в конце сентября. Эта версия получит 8 ГБ памяти GDDR6 (шина доступа 256 бит, пропускная способность 512 ГБ/с) и показатель TGP на уровне 220 Вт. Другие сведения об этой видеокарте пока не сообщаются.

Источник: videocardz