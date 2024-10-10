Уимблдон увольняет линейных судей — ауты и ошибки подач будет фиксировать искусственный интеллект

С 2025 года Уимблдон избавится от линейных судей в пользу современных технологий — изменение, которое перечеркнет почти 150-летнюю историю турнира.

Как отмечает The Guardian, система, которая будет использоваться вместо судей, называется ELC и работает на основе искусственного интеллекта — ее успешно протестировали на нынешнем турнире, тогда как со следующего года ИИ заработает полноценно. Организаторы отмечают, что для теннисистов ничего не изменится — правила и условия остаются теми же.

Первый шаг к использованию технологий вместо линейных судей Уимблдон сделал еще 17 лет назад, когда применил систему Hawk-Eye. В дальнейшем она работала рядом с рефери, а игроки могли дополнительно просмотреть результат.

С прошлого года ELC стала более распространенной и в мире тенниса уже признали, что система принимает более быстрые и точные решения. Открытый чемпионат Австралии стал первым турниром Большого Шлема, который проводился без линейных судей на всех кортах, тогда как Открытый чемпионат США решил подвинуть линейных судей в 2022 году.

Заявление Уимблдона делает Открытый чемпионат Франции единственным турниром Большого Шлема, который все еще будет полагаться на судей.

На Уимблдоне обычно работают 300 судей, которые задействованы в более 600 матчей в течение двух недель. BBC отмечает, что лучшие линейные судьи могли зарабатывать до 200 фунтов в день (плюс покрытие расходов) и проходили тщательный отбор с соревнований низшего уровня. Главные судьи все еще остаются, но вероятно будут испытывать некоторое беспокойство относительно своего будущего.

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