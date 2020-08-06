В 2021 году в Беларуси запустят сборку электромобилей на основе китайской модели Geely Geometry A с запасом хода 500 км, до конца года планируют продать более 1000 штук по цене менее $28,600

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





В Беларуси собираются начать серийную сборку электромобилей на местном предприятии «Белджи», взяв за основу китайский электромобиль Geely Geometry A. Владельцам модели обещают запас хода в 500 км и ценник вдвое ниже, чем у конкурентов.

«Белорусский электромобиль» будет предлагаться в двух комплектациях — базовой и премиальной, при этом стоимость самой дорогой версии не превысит отметку $28,600. Отметим, что в Китае седан Geometry А продается по цене от $31,300 без учета местных субсидий.

К концу 2021 года на заводе собираются собрать и продать более 1000 таких электромобилей. В данный момент специалисты предприятия «Белджи» работают над локализацией системы управления и адаптируют зарядное устройство под европейский стандарт.

Отметим, что мощность электродвигателя Geely Geometry A составляет 163 л.с. (250 Нм), что позволяет этому 4,7-метровому седану разгоняться до 100 км/ч за 8,8 секунды (максимальная скорость ограничена на отметке 150 км/ч). В Китае на выбор предлагается две версии батарей — на 51,9 кВтч и на 61,9 кВт/ч, что обеспечивает запас хода 400 км и 500 км соответственнопо циклу NEDC. По всей видимости, основные характеристики «белорусского электромобиля» будут аналогичны китайскому прообразу.

Напомним, что еще в 2017 году в Беларуси представили первый белорусский электромобиль на базе китайского седана Geely SC7. Тогда же президент страны протестировал Tesla Model S и поручил разработчикам первого белорусского электромобиля равняться на его уровень. В 2018 году в Беларуси стартовала сборка китайских электромобилей Zotye E200EV с запасом хода 220 км, а в прошлом году ученые Беларуси разработали сразу три электромобиля собственной конструкции.

Источник: Беларусь-1