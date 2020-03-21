В Epic Games Store бесплатно раздают игры Watch Dogs и The Stanley Parable





В магазине цифровой дистрибуции Epic Games Store запущена очередная бесплатная раздача игр. На этой неделе пользователи имеют возможность получить проекты Watch Dogs и The Stanley Parable.

Watch Dogs – это приключенческий боевик с открытым миром, выпущенный в 2014 году. Сюжет игры построен на базе концепции информационной войны: данные стали взаимосвязаны, а в мире увеличивается использование технологий. Действие игры разворачивается в альтернативной реальности в Чикаго (штат Иллинойс), который является одним из многих городов, использующих операционную систему «ctOS». Система контролирует практически каждый аспект жизни города, а также содержит информацию обо всех его жителях и мероприятиях, которые могут быть использованы для различных целей. Хакеры спровоцировали аварию в энергосистеме в США и Канаде для побуждения развития ctOS. Главный персонаж игры — Эйден Пирс — высококвалифицированный хакер, способный одинаково эффективно использовать «как кулаки, так и интеллект». Взламывая различные устройства, устраивая прослушку и скрытое наблюдение, он мстит за свою семью.

Получить бесплатную копию игры Watch Dogs можно по следующему адресу в магазине Epic Games Store или через официальный клиент сервиса. Также предлагаем ознакомиться с обзором этой игры в одном из предыдущих материалов.

The Stanley Parable относится к жанрам визуальный роман и interactive fiction. Некоторые издания отнесли этот проект к лучшим играм 2013 года. Игрок может лишь передвигаться и взаимодействовать с небольшим количеством предметов, открывать двери и нажимать на кнопки. Большая часть истории излагается закадровым голосом рассказчика, который во вступлении объясняет, что офисный работник Стэнли всю жизнь нажимал клавиши по требованиям на экране своего компьютера, а когда однажды команды не поступило, обнаружил, что никого из коллег нет на месте.

С этого момента сюжет может развиваться нелинейным образом. Рассказчик комментирует всё происходящее, излагая историю в прошедшем времени прежде, чем игрок последует его рекомендациям. В зависимости от того, следует ли игрок его рекомендациям, поведение и интонации рассказчика меняются. Благодаря такому способу повествования, согласно авторской задумке, сюжет может рассматриваться как аллегория о выборе и природе принятия решений. Кроме того, при некоторых действиях рассказчик обращается не к персонажу, а напрямую к игроку. В игре реализовано несколько различных концовок.

Бесплатно получить игру The Stanley Parable можно в магазине Epic Games Store, а обзор проекта можно изучить в одном из предыдущих материалов.