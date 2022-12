Death Stranding временно раздают бесплатно в Epic Games Store

Накануне Нового года сервис цифровой дистрибуции Epic Games Store решил порадовать пользователей и в рамках бесплатной раздачи игр позволяет получить Death Stranding, удостоившейся в своё время звания «Выбор редакции ITC».

Death Stranding – это игра в жанре action с открытым миром, созданная студией Kojima Productions. Действие игры происходит в постапокалиптическом будущем на территории бывших США, разрушенных вторжением призрачных существ из другого мира. Игрок в роли постапокалиптического курьера должен пересечь континент и связать друг с другом изолированные поселения. Игра предлагает проработанную механику перемещения по пересечённой местности и элементы асинхронной многопользовательской игры.

Изначально в Epic Games Store раздавали режиссёрскую версию игры – Death Stranding: Director’s Cut. Однако вскоре после начала раздачи версия сменилась на обычную. Судя по всему, раздача режиссёрской версии стала следствием ошибки, и когда это заметили, переключились на правильную версию игры. Также после начала раздачи игры у пользователей Epic Games Store возникли проблемы с авторизацией в сервисе.

We’re currently investigating an issue that may cause players to be unable to login to Epic Games services.

— Epic Games Store 🎁 (@EpicGames) December 25, 2022